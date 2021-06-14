الميهوب: أغلب النواب يستهجنون ما يقوم به الأتراك في المنطقة الغربية من البلاد

صرح عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي طلال الميهوب، اليوم الإثنين، أن الجلسة علقت نتيجة خلاف بين الأعضاء على الميزانية والمناصب السيادية بالإضافة للاحتقان بين الأعضاء على خلفية زيارة الوزير التركي للمنطقة الغربية دون اذن مسبق ما يعد انتهاك للسيادة الليبية.

الميهوب، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن المجلس كان يرغب من خلال الجلسة التي علقت بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية انتهاك سيادة البلاد، مؤكداً أن أغلب النواب يستهجنون ما يقوم به الاتراك في المنطقة الغربية من البلاد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

