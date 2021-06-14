تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدني الديمقراطي يجتمعان في بنغازي

على هامش التحضير لاجتماع التكتلات والأحزاب الذي سيعقد في بنغازي من أجل التأكيد على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في الـ24 من ديسمبر القادم، عقد تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدني الديمقراطي سلسلة اجتماعات تنسيقية لدعم ومساندة إقامة هذه الاستحقاقات.

بالإضافة إلى تطوير التعاون بين هاتين المؤسستين للرفع من كفاءة العاملين بها، وكذلك العمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق هذه الأزمة والانتقال نحو شرعية منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم، والعمل من أجل معالجة الاختناقات التي تحاصر المواطن نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي.

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