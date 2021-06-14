مباحثات مصرية بريطانية حول المستجدات في ليبيا

بحث سفير مصر في لندن طارق عادل مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جيمس كليفرلي” عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أن الجانبين بحثا عبر الفيديو كونفرانس المستجدات على الساحة الليبية.

كما بحث الجانبين التطورات المتعلقة بتداعيات انتشار جائحة كورونا على حركة السفر والطيران حول العالم، والقيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين السلطات الصحية في الدولتيّن خلال الفترة القادمة لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بانتشار الفيروس.