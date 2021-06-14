قادة «ناتو» يدعون السلطات الليبية إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات في موعدها

دعا قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي واتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، مؤدين دعمهم الكامل لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571 واتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر 2020.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع مجلس شمال الأطلسي الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال قادة الحلف في بيانهم إن «للأزمة في ليبيا انعكاسات مباشرة على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الحلفاء»، معلنين ترحيبهم «بالتقدم المحرز في ليبيا، بما في ذلك الموافقة الأخيرة على الحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي».

– بايدن يبحث تطورات الملف الليبي مع إردوغان في بروكسل ومع بوتين بجنيف

– قمة «مجموعة الـسبع» توجه ثلاث رسائل بشأن ليبيا

وأشاد قادة الحلف بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية «التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وكذلك توحيد وتعزيز مؤسسات الدولة»، مؤكدين التزامهم «بتقديم المشورة لليبيا، بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية، وفقا لقرارات» القمة الأطلسية، وفق البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا