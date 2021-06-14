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الداخلية تبحث تأسيس غرفة مشتركة لتأمين مدينة سبها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن، في اجتماع أمني عقده في طرابلس، الاثنين، تأسيس غرفة أمنية مشتركة بين مديرية أمن سبها وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي، لتأمين مدينة سبها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الاجتماع حضره رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، ومدير أمن سبها العميد السنوسي صالح، ومعاون مدير الادارة العامة للدعم المركزي العميد عبدالباسط فرارة، ومعاون مدير الادارة بالمنطقة الجنوبية العميد خالد عبدو.

وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز الدوريات الأمنية بالمنطقة الجنوبية لضمان حفظ الأمن وبسطه داخلها، واستعراض الأوضاع الأمنية داخل المناطق الجنوبية، ومناقشة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالجنوب الليبي لإنجاح سير العملية الأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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