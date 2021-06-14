نجلاء المنقوش تحشد الدعم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

دعا أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الاثنين، حكومة الوحدة ووزارة الخارجية إلى دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وبأسرع ما يمكن.

وأكدت اللجنة، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في مقر الوزارة بطرابلس، أن البدء بتنفيذ البند الأول من الاتفاق- فتح الطريق الساحلي- يُعد بادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أن الاجتماع جاء للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين، في حين أكدت الوزيرة على “دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشرة في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها، حيث إنه لا تهاون تجاه هذا المبدأ الوطني”.

وكشفت الوزيرة “أنها رفقة وكيل الوزارة للشؤون السياسية تعمل داخلياً وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين، والذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات نهاية العام”.

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