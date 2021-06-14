وزارة الداخلية: قوة أمنية تتجول في العجيلات

أعلنت وزارة الداخلية انطلاق انطلاق قوة أمنية في جولة موسعة شملت الحدود الإدارية لمناطق “العجيلات، الجميل، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم”.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوة أمنية من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية انطلقت اليوم الاثنين في جولة أمنية موسعة شملت الحدود الإدارية لمناطق “العجيلات، الجميل، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم”، وذلك من أجل المجاهرة بالأمن وبسطه ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن وضبط وردع الخارجين عن القانون.