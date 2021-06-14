وزير الداخلية وسفير باكستان يبحثان تسهيل إجراءات دخول العمالة

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن مع سفير باكستان لدى ليبيا “راشد جاويد” تسهيل إجراءات دخول العمالة من باكستان خصوصاً من الشركات الباكستانية لليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين مناقشة عدد من المواضيع الأمنية الأخرى التي تهم البلدين .

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء استعداد الوزارة التعاون مع الجانب الباكستاني والاستفادة من خبراته في الجانب الأمني والشرطي بما يسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين.