«مكافحة الأمراض»: عدد وفيات كورونا يفوق الأرقام  المعلنة.. ونواجه مشكلات في التحصين

أكد رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، أن “الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس”، مرجحًا “انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة”.

وأضاف رئيس المركز، في تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 “، أن “هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، أعلنت الإثنين، تسجيل 225 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 310 أشخاص، و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة.