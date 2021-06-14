الرئاسة الفرنسية: ماكرون وإردوغان يرغبان في العمل معا بشأن ليبيا

كشفت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي طيب رجب إردوغان ناقشا خلال لقائهما في بروكسل، اليوم الاثنين، ضرورة العمل المشترك لحل المشاكل في ليبيا وسوريا.

وقال الإليزيه إن «الزعيمين كان لديهما الرغبة في مناقشة جميع الموضوعات بعمق»، مشيرا إلى أنهما أعربا عن «الرغبة في العمل معا بشأن سوريا وليبيا». وهما موضوعان يثيران الخلاف بينهما.

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وخلال مقابلة استمرت 45 دقيقة، قال ماكرون في تغريدة عبر «تويتر» إنه أجرى في العاصمة البلجيكية بروكسل قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو»: «محادثات طويلة مع الرئيس إردوغان، من أجل الانفتاح والاحترام».

وأبدت فرنسا وتركيا مواقف عدائية في عدد من القضايا الإقليمية على رأسها ليبيا وسوريا وأيضا داخل حلف شمال الأطلسي التي تبلورت بشكل خاص في شرق البحر المتوسط حيث دعمت باريس أثينا في مواجهة طموحات أنقرة التوسعية.

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