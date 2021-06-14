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أبوراص : ماقام به مصباح دومة مثير للضحك ويعرضنا كنواب للخطر بحجة الجهاد ضد الترك

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – انتقدت النائبة المنقطعة سابقًا ربيعة أبوراص ما تقدم به النائب مصباح دومة ودفاعه عن نفسه بعد مقاطعته والتهجم عليه من قبل النائب الإخواني المنقطع سابقًا أيضًا عبدالوهاب زوليه .

وقالت أبوراص في منشور عبر صفحتها على فيسبوك : ” ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق من مزايدات بخصوص زيارة الوفد التركي للعاصمة طرابلس وإغفال واستغفال الناس عن ما يحدث في قواعد ومعسكرات الجنوب والجفرة والشاطئ وسرت والتهريب وتسلل الارهابيين والفاغنر ” .

وواصلت أبوراص منشورها معايرة دومة بأوضاع الجنوب وهي المشهورة في 2019 بدعوتها لتقسيم البلاد ، زاعمة أن سكان واهالي مناطق ومدن الجنوب يهاجرون للشمال لفقدانهم الامان في مناطقهم وانقطاع الخدمات الضرورية والاساسية عليهم وانتشار الجريمة المنظمة والابتزاز ” .

وتابعت : ” كل هذا يستدعينا للضحك والقهقهة وبصوت عالي من الثورة التي حاولوا زورًا وبهتانًا أن يقودها عضو مجلس النواب عن مدينة سبها السيد مصباح دومة والتي أفشل بها جلسة مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وبث السم في وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض سلامة النواب لخطر الاستهداف بحجة الجهاد ضد الاتراك.”

وفي إنحياز وتخيير بين قبول الأتراك وتصرفاتهم وعدم حتى الحديث عنهم او انقسام المؤسسات ، قائلة : ” يبدو أننا لم نقطع أي مسافة بعد نحو توحيد مواقفنا من الخطر الحقيقي الذي يهدد كياننا كشعب يعيش في دولة يطلق عليها ليبيا، كل شيء يعيدنا إلى الصفر، بهذا الشكل لن نتقدم ويبقى شبح انقسام المؤسسات والدولة والمشروع هو سيد الموقف “.

وختمت بالقول ” حركة المد والجزر التي يمارسها البعض علينا لن تقدم لنا شيء جميعًا غير مشروع الاحتراب والمزيد من التدخل الاجنبي السام والسلبي والمزيد من التافهين ” في إشارة منها لمصباح دومة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • سكان واهالي مناطق ومدن الجنوب يهاجرون للشمال لفقدانهم الامان في مناطقهم وانقطاع الخدمات الضرورية والاساسية عليهم وانتشار الجريمة المنظمة والابتزاز ” .هذا الكلام صحيح

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  • ابوراس خنزير لا يعنيها السيادة الوطنية ولا كرامة الشعب الليبى ولانها تعودت ان تفرط فى شرفها فى خيام الجهاد فامر طبيعى لها التفريط فى شرف وطن وبالنسبة لعا شئ طبيعى ان يحتل الاتراك والمرتزقة عاصمة ليبيا وان يدخل الحدتد مطار معتيقة بتصريح من الاتراك .
    وهذا المشهد ايتها القذرة لو وجد فى مناطق سيطرة الجيش الوطنى لكنا اول من يدبنه باشد العبارات لكننا راينا جميعا النشير خليفة حفار يقف كالاسد اثناء عرض عسكرى رهيب رايناهم كلهم من ابناء الشعب الليبى العظيم .
    صحيخ اللى اختشوا ماتوا .
    انرأه هايلة ليس عندها ذرة حياء اتفووووووه عليكى وعلى امك وعلى ابوكى ياهابلة

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  • الاتراك اعداء الدين والامة هم علمانيين يعبدون كلب تركي ميت عميل اسمه اتاتورك اللي راح المصراتي الكلب الدبيبة يزور في قبره انتم مجانين مغفلين يا كلاب الاتراك الانجاس سلالة المغول النتنة كلاب النجمة والهلال شعار الهة الجاهلية كخخخخ كمشة حيوانات تحشموا على وجوهكم يا عملاء يا ارهابيين يا سراق يا فاشلين يا انذال الحقوا المفتى الحقير المقيم في تركيا قصتكم تمرض لعنة الله عليكم وعلى الاتراك الانجاس يا حشرات فبراير يا كلاب ساركوزي والاتراك الانجاس لا مكان للاتراك في ليبيا ولا في افريقيا

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  • ذكر القرطبي في “التذكرة”: “أن الترك خرجوا ثلاث مرات على المسلمين، وكان خروجهم الأخير تدمير بغداد، وقتلهم الخليفة والعلماء والفضلاء، ثم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة، ودخل رعبهم البلاد المصرية، إلى أن تصدَّى لهم الملك المظفر الملقب بـ(قطز) في معركة “عين جالوت”، فتفرَّقت جموعهم، وكفى الله المؤمنين شرهم.

    وقفة وعظة:
    نعلم جميعاً أن النجاة هي في طاعة الرحمن ورسوله العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن الذلة والصَّغار كُتِبتْ على مَن يخالف شرع الرحمن.

    فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    “وجعل الذلة والصغار على مَن خالف أمري”.

    وقد خالف المسلمون أمر الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم، عندما قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند حسن “باب ما جاء في النهي عن تهييج الترك والحبشة:
    “اتركوا الترك ما تركوكم” (صحيح أبي داود: 3610) و(هو في السلسلة الصحيحة: 772).

    وعند النسائي بلفظ: “دَعوا الحبشة ماوَدعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم”.
    (حسنه الألباني في “صحيح سنن النسائي”: 3176).

    فلماخالفوا التوجيه النبوي بعدم تركهم للترك؛ جاءت العاقبة عنيفة مريرة، حيث اجتاح التتارُ ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

    يقول ابن كثير رحمه الله كما في “البداية والنهاية” (7/87):
    “وقد قَتَلَ “جنكيز خان” من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البُداءة من “خوارزم شاه”، فإنه لما أرسل جنكيز خان تُجاراً من جهته معهم بضائع كثيرةٌ من بلاده، فانتهوا إلى إيران، فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه، وأخذ جميع ما كان معهم، فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضًى منه، أو أنه لا يعلم به، فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: “من المعهود من الملوك أن التُّجَّار لا يقتلون؛ لأنهم عمارةُ الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، فقتلهم نائبك، فإن كان أمراً أمرتَ به، طلبا بدمائهم، وإلا فأنت تُنْكِرُه، وتقتصُّ من نائبك.

    فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان، لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عُنُقِهِ، فأساء التدبير، وقد كان خَرَّفَ وكَبُرَتْ سِنُّه، فلما بلغ ذلك جنكيز خان، تجهَّز لقتاله، وأخذ بلاده، فكان بِقَدَرِ الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يُسْمع بأغرَبَ منها، ولا أبشع. اهـ.

    وقد زحف التتار في نحو مائتي ألف مقاتل بقيادة “هولاكو” إلى بغداد سنه 656هـ، وحاصروها حصاراً محكماً، وضيقوا عليها الخناق، ثم وضعوا السيف في رقاب أهلها، فقتلوا الخليفة العباسي “المستعصم بالله” قتلة شنيعة بعد أن أعطوه الأمان، وقتلوا جميع مَن قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب، ومنهم العلماء والأئمة والأمراء، وارتكبوا الفواحش، ودخل كثير من الناس في الآبار، وأماكن الحشوش، وقنى الوسخ، وكمنوا أياماً لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات، ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار، إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم؛ فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة؛ فيقتلونهم بالأسطح، حتى تجرى الميازيب[22] من الدماء في الأزقة، وكذلك في المساجد والجوامع والرُّبط، ولم ينجُ منهم أحدٌ سوى أهل الذِّمة من اليهود والنصارى، ومَن التجأ إليهم، أو إلى الوزير ابن العلقمي الرافضي، وهو الذي دعا ملك التتار لدخول بغداد، وقد ظل التتار على هذه الحال أربعين يوماً؛ حتى أصبحت عاصمة الخلافة خاوية على عروشها، وسالت دروبها بدماء القتلى، وانتنت الجيف، وحلَّ بها وباءٌ شديد، سرت عدواه إلى بلاد الشام، وقُدِّرت أعداد القتلى من المسلمين في بغداد بثمانمائة ألف، وقيل: ألف ألف وثمانمائة، وقيل: بلغت القتلى ألفي ألف نفسٍ، وهذا عدا مَن قُتِل بيد التتار في البلاد الجزرية، وحلب، وحمص، وحماه، ودمشق، ونابلس، وغزة… وغيرها، فضلاً عما أوقعوه من مذابح ودمار في البلاد المشرقية، التي مروا بها قبل دخول العراق، مثل بلاد ما وراء النهر، وخراسان، وطبرستان، وأذريبجان… وغيرها من المدن والأقاليم الإسلامية، وكانوا لا يمرون ببلد إلا عملوا على قتل رجالها وسبي نسائها، واسترقاق صبيانها، ونهب أموالها، وتخريب ديارها، وحرق عمرانها، وطمس آثارها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكل هذا بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم

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  • الاخوان اغبياء جدا لم يتعلموا منا حدث لاخوانهم فى مصر فمن كانوا ينبحوا فى رابعة ويهددوا وتنقل لهم الجزيرة القطرية خزعبلاتهم ويشجعهم اردوغان وفى النهاية ماذا يحدث الان امس كان وزير خارجية مصر فى قطر يجهز لزيارة السيسى لقطر بدعوة من تميم وفى نفس اليوم يصدر حكم باعدام 12مجرم اخوانى ربعاوى منهم البلتاجى الذى كان يهدد السيسى بالارهاب فى سيناء لن يتوقف الا اذا عاد مرسى للسلطة وصفوت حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم والبر مفتى الارهاب الاخوانى اصبحت رقابهم فى يد عشماوى يشنقهم قريبا ولا احد يهتم بهم لا فى تركيا ولا فطر فالخونة الكل يلفظهم الان

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