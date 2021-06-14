ليبيا الان

بعد تأخر القاعدة الدستورية.. بالحاج يكشف لـ218 الخطوة المقبلة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي، رمضان بالحاج، لـ”218″، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لم يُقدّما أي شيء حول القاعدة الدستورية التي تهدف لتهيئة الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر.

وأوضح بلحاج، في سياق حديثه عن مستجدات الحوار السياسي، أن الاجتماع القادم في جنيف، يأتي بسبب عدم تسلّم المبعوث الأممي يان كوبيش القاعدة الدستورية من مجلس النواب.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ممثلة في الأعضاء الداعمين للمسودة الحالية، وجهت، الأحد، بياناً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضمنت عدة نقاط.

وأبدى البيان الاستغراب من موقف البعثة المستمر الداعم لإقرار قاعدة دستورية مؤقتة، واستبعاد خيار الاستفتاء على مشروع الدستور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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