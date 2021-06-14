لضبط الخارجين عن القانون.. وزير الداخلية يبحث تأسيس غرفة أمنية لتأمين سبها 

ناقش وزير الداخلية خالد مازن، خلال اجتماع عقد بديوان وزارة طرابلس، تأسيس غرفة أمنية لتأمين مدينة سبها، بالتعاون مع مديرية أمن سبها وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية بالمنطقة الجنوبية لضمان حفظ الأمن وبسطه داخلها .

وأكدت وزار الداخلية في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الإجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل المناطق الجنوبية وكذلك مناقشة التعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية العاملة بالجنوب الليبي لإنجاح سير العملية الأمنية بما يحفظ أمن الوطن والمواطن ويضمن ضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم .

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاجتماع كلًا من رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد “محمود عاشور” ومدير أمن سبها عميد “السنوسي صالح” ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “عبدالباسط فرارة” وبحضور عميد “خالد عبدو” معاون مدير الادارة بالمنطقة الجنوبية .