“الداخلية” تدفع بقوة أمنية إلى العجيلات (صور)

دفعت وزارة الداخلية، الاثنين، بقوة أمنية من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إلى الحدود الإدارية لمناطق “العجيلات، الجميل، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم”.

وقالت الوزارة إن القوة انطلقت بإشراف مباشر من رئيس الفرع عقيد “عبدالحكيم صالح”، في جولة أمنية موسعة شملت المناطق المحددة من أجل المجاهرة بالأمن وبسطه، ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن وضبط وردع الخارجين عن القانون.

من جهته، عقد وزير الداخلية عميد خالد مازن، مساء الاثنين اجتماعا بمدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، لاستعراض آخر التطورات الأمنية بمدينة العجيلات، بعد أن تم تكليف قوة من إدارة العمليات بإمرة عقيد عبد الله الشاوش رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية بالتمركز فيها لحفظ الأمن.

ووفق بيان للداخلية، فقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدة خطوات فورية ومهمة لحفظ الأمن في المدينة، وعلى رأسها إنشاء تمركزات أمنية وتسيير دوريات داخلها بشكل مستمر، كما تم التأكيد على متابعة دعم الجهود الأمنية المبذولة بقوة من الإدارة العامة للدعم المركزي والجهات التابعة لوزارة الداخلية.

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