اللافي يطالب بوقف التحشيد والاقتتال في العجيلات

طالب النائب في المجلس الرئاسي عبد اللافي، جميع الأطراف داخل العجيلات، بوقف التحشيد.

وهدد اللافي، عبر منشور عنونه بتوجيهات القائد الأعلى للجيش بشأن الحشود القتالية في مدينة العجيلات، بمحاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى إصدار التعليمات لكل من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال.

وتأتي تصريحات اللافي في أعقاب اندلاع اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة في العجيلات، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل.

وقالت مصادر أمنية وسكان محليون، إن جماعات مسلحة من مدينة الزاوية أضرمت النار مساء أول أمس في مركز للشرطة في العجيلات، بعدما هاجمت مقر الإسناد الأمني سابقا ونهبت ممتلكاته.

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