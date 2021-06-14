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اللافي يطالب بوقف التحشيد والاقتتال في العجيلات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب النائب في المجلس الرئاسي عبد اللافي، جميع الأطراف داخل العجيلات، بوقف التحشيد.

وهدد اللافي، عبر منشور عنونه بتوجيهات القائد الأعلى للجيش بشأن الحشود القتالية في مدينة العجيلات، بمحاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى إصدار التعليمات لكل من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال.

وتأتي تصريحات اللافي في أعقاب اندلاع اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة في العجيلات، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل.

وقالت مصادر أمنية وسكان محليون، إن جماعات مسلحة من مدينة الزاوية أضرمت النار مساء أول أمس في مركز للشرطة في العجيلات، بعدما هاجمت مقر الإسناد الأمني سابقا ونهبت ممتلكاته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الغدل فوق الجهوية والقبلية على المسؤولين التحلي بالشجاعة وشجب المعتدي على أقل تقدير إذا لم يقدر على محاسبته، 10 سنوات نشاهد أفواج الشرطة في احتفلات التخرج والاستعراضات اين هم من حماية المواطن وتطبيق القانون؟ شعوب الدول الشيوعية قامت بثورة وازاحت اعتى الدكتاتوريات العسكرية وخلال 10 سنوات اصبحت دول مدنية ديموقراطية مؤهلة لتنظم الى الاتحاد الاوروبي ونحن نراوح ونبحث عن الاعدار!

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