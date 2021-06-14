وصول قافلة طبية إلى إدري الشاطئ

وصلت قافلة طبية إلى مستشفى إدري الشاطئ العام، تتكون من جهاز bcr وجهاز تصوير أشعة وثلاجات للمختبر الطبي.

وتحركت القافلة بعد الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى إدري الشاطئ، رفقة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح.

ووصلت القافلة إلى إدري بعد أن تم ضم المنطقة إلى مناطق العمليات النفطية، وفي مقابل هذا العمل يتولى فريق إدارة التنمية المستدامة دراسة مشكلة نقص مياه الشرب وخطوط المجاري والطريق الرئيسي، في إطار المساعي الرامية لإنهاء الأزمة سريعًا.

وتعدّ منطقة إدري الشاطئ الحدودية من المناطق النفطية في ظل قربها من عدد من الحقول النفطية الكبرى، كما تعتبر منطقة عبور لأنابيب النفط أيضاً.

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