«الكوني»: مستمرون في دعم حكومة الدبيبة لتحقق كامل استحقاقاتها

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق كامل استحقاقاتها.

وقال «الكوني» في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، “في اجتماعنا اليوم مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أكدنا تواصل دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية لتحقق كامل استحقاقاتها في هذه الفترة القصيرة”.

وكان المجلس الرئاسي، قد عقد اجتماعين منفصلين اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جمع الأول رئيس المجلس محمد المنفي والدبيبة، وضم الثاني المجلس الرئاسي مجتمعا مع رئيس مجلس الوزراء.

وبحث اجتماع المنفي والدبيبة آخر الاستعدادات لمؤتمر «برلين 2» الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي، فضلًا عن عدد من الملفات الخدمية المتعلقة برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح «كورونا».