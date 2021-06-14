ليبيا الان

«الكوني»: مستمرون في دعم حكومة الدبيبة لتحقق كامل استحقاقاتها

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية  لتحقيق كامل استحقاقاتها.

وقال «الكوني» في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»،  “في اجتماعنا اليوم مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أكدنا تواصل دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية لتحقق كامل استحقاقاتها في هذه الفترة القصيرة”.

وكان المجلس الرئاسي، قد عقد اجتماعين منفصلين اليوم  الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جمع الأول رئيس المجلس محمد المنفي والدبيبة، وضم الثاني المجلس الرئاسي مجتمعا مع رئيس مجلس الوزراء.

وبحث اجتماع المنفي والدبيبة آخر الاستعدادات لمؤتمر «برلين 2» الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي، فضلًا عن عدد من الملفات الخدمية المتعلقة برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح «كورونا».

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«حكومة الدبيبة» الكوني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حكومة اردوغان وليست حكومة دبيبه وهي ليست حكومه وطنيه بل وحله طينيه فرئيس الوزراء قرار تحركاته ليس بيده بل يد اردوغان وللآن لم يسمح له بزياره بنغازي

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  • مجلسك هو نفسه يحتاج الي دعم فكيف له ان يدعم حكومه داعميها الاخوان واردوغان ومن وراءهم استيفان

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