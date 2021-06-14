المجلس الرئاسي يناقش مع الدبيبة التوتر الأمني في العجيلات

التقى المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي”، مساء اليوم الإثنين، بمكتب القائد الأعلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”.

وبحث اللقاء، الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب.

كما تم في اللقاء، استعراض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات وعدد من المناطق الأخرى.

وأسقط هجوم مجموعة «الفار»، على مدينة العجيلات، 7 قتلى في الاشتبكات العنيفة التي دارت بالمدينة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وفقا لمصادر مطلعة.

وأقدم «الفار»- المقرب من خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي- على مهاجمة محمد بركة الشهير بـ«الشلفوح» في مدينة العجيلات وقصف منزله حتى أحرقه وأحرق منزل أسرته، وسط انسحاب مديرية الأمن من شوارع المدينة.

فيما تسبب الهجوم، في وفاة طالبة تدعى «شفاء قروز» في كلية التربية، الأمر الذي أصاب زميلاتها بالكلية في العجيلات بصدمة كبيرة، وعبرن عن حزنهن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.