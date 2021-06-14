انقاذ 338 مهاجر أفريقي كانوا على متن 5 قوارب في طريقهم إلى أوروبا

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، مساء اليوم الاثنين، أن إحدى دوريات خفر السواحل الليبي تمكنت مساء أمس الأحد، من انقاذ 338 مهاجرا من «جنسيات أفريقية» كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 5 قوارب.

وأوضح المصدر عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ نفذها الزورق «راس جدير» الذي تحرك إلى موقع المهاجرين في عرض البحر فور تلقي جهاز حرس السواحل نداء استغاثة.

وأكد المصدر نقل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية وإعادتهم إلى ليبيا فور اتمام عملية الانقاذ، منوها إلى أن الجهاز سيتولى رعايتهم واتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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