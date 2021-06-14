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ماكرون: تلقيت تأكيدات من أردوغان برغبته في رؤية المرتزقة يغادرون الأراضي الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه “تلقى تأكيدات بشأن رغبة نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رؤية المرتزقة يغادرون الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن”.

وأكد «ماكرون» خلال مؤتمر صحفي في نهاية قمة قادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل،  نشرته جريدة «لوبوان» الفرنسية اليوم الاثنين، إلى وجود “نقاط التقارب بين فرنسا وتركيا بشأن الوضع في ليبيا”.

ووصف ماكرون محادثاته مع إردوغان، بأنها جاءت في «جو هادىء» جعلت من الممكن «الرغبة في بدء عمل ملموس» في ليبيا وسوريا والعمل معا للحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الحكومة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

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أردوغان ماكرون

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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