الدبيبة ناقش مع «العبار» و«صنع الله» دعم النفط باعتباره الشريان الحيوي للاقتصاد

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سير العمل بالقطاع.

وأُطّلع الدبيبة، خلال هذا الاجتماع الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، عن ما يواجهه قطاع النفط من صعوبات وسبل حلحلتها.

وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تعمل على دعم هذا الشريان الحيوي للاقتصاد الليبي وفق الإمكانيات المتاحة.

كما أشار رئيس الحكومة أيضًا، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار لتطوير صناعة النفط والغاز بالبلاد، لما له من أهمية في النهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من كفاءته.