«بالحاج»: «النواب» و«الاستشاري» لم يقدما شيئا بخصوص القاعدة الدستورية 

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، رمضان بالحاج، أن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لم يُقدّما أي شيء حول القاعدة الدستورية التي تهدف لتهيئة الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر.

وقال «بلحاج» خلال تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، إن “الاجتماع القادم في جنيف، يأتي بسبب عدم تسلّم المبعوث الأممي يان كوبيش القاعدة الدستورية من مجلس النواب”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ممثلة في الأعضاء الداعمين للمسودة الحالية، وجهت، بياناً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضمنت العديد من النقاط.