تكين: مواقف تركيا ثابتة تجاه ليبيا ومستعدة للتحالف مع الليبيين من أجل الشرعية

زعم الكاتب الصحفي و المحلل السياسي من اسطنبول، حمزة تكين، أن “الأحداث المتعاقبة التى تشهدها ليبيا خلال هذه الأيام تفرض عليها سواء زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا وقمة الناتو أو ولقاء أردوغان ماكرون وبايدن، قبل مؤتمر برلين 2، بأيام؛ رسالة واضحه إلى ليبيا حتى لاتفكر في التراجع عن التحالف مع تركيا“، بحسب تعبيره.

تكين، وفي تصريحات تليفزيونية، إدعا أن “تركيا ثابتة تجاة مواقفها مع ليبيا ومستعدة للتحالف مع الليبيين من أجل الشرعية، وأيضا رسالة وزير الدفاع إلى ليبيا رسالة عسكرية تؤكد الدعم العسكري من تركيا تجاه ليبيا”، على حد قوله.

وتابع؛ أنه “طبقا للأعراف والقوانين الدولية فإن الشرعية فى ليبيا تؤكد استمرار التحالف التركى مع ليبيا”، مؤكدا أن “القوة السياسية والحربية هي التي تحارب هذا التحالف وهذا لا يسبب أى قلق الى الجانب التركي بل يجعلها أكثر اطمئنانا عن الفترة السابقة من الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية”، على حد قوله.

وأوضح أن ”تركيا تدعم اليوم بناء الجيش والشرطة الليبية وهذه رسالة واضحة حتى تكون ليبيا قادرة خلال المرحلة المقبلة وزيارة وزير الدفاع تؤكد ذلك”، على حد قوله.

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