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تكين: مواقف تركيا ثابتة تجاه ليبيا ومستعدة للتحالف مع الليبيين من أجل الشرعية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم الكاتب الصحفي و المحلل السياسي من اسطنبول، حمزة تكين،  أن “الأحداث المتعاقبة التى تشهدها ليبيا خلال هذه الأيام  تفرض عليها سواء زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا وقمة الناتو أو ولقاء أردوغان ماكرون وبايدن، قبل مؤتمر برلين 2، بأيام؛ رسالة واضحه إلى ليبيا حتى لاتفكر في التراجع عن التحالف مع تركيا“، بحسب تعبيره.

تكين، وفي تصريحات تليفزيونية، إدعا أن “تركيا ثابتة تجاة مواقفها مع ليبيا ومستعدة للتحالف مع الليبيين من أجل الشرعية،  وأيضا  رسالة وزير الدفاع إلى ليبيا رسالة عسكرية تؤكد الدعم العسكري من تركيا تجاه ليبيا”، على حد قوله.

وتابع؛ أنه “طبقا للأعراف والقوانين الدولية فإن الشرعية فى ليبيا تؤكد استمرار التحالف التركى مع ليبيا”، مؤكدا أن “القوة السياسية والحربية هي التي تحارب هذا التحالف وهذا لا يسبب أى قلق الى الجانب التركي بل يجعلها أكثر اطمئنانا عن الفترة السابقة من الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية”، على حد قوله.

وأوضح أن ”تركيا تدعم اليوم بناء الجيش والشرطة الليبية وهذه رسالة واضحة حتى تكون ليبيا قادرة خلال المرحلة المقبلة وزيارة وزير الدفاع تؤكد ذلك”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • Avatar يقول أفلام وثائقية عرض حقيقة قتل السحرة والمشعوذات في أوروبا العصور المظلمة حتى يومنا هذا:

    حقائق لم تنشر للأعلام عن الإعدام وقتل وتقييد الساحرات اليهوديات ومن معهم في العصور المظلمة في أوروبا بالسلاسل داخل أقبية المعابد وحرقهم بالقطران وتعذيبهم سؤء العذاب حتى الموت ـ

    روابط ثقافية ـ حقاءق عن عصور المظلمة في اوروبا وعلاقة عذاب الله في البراكين والزلازل والمصائب الطبيعية
    youtube.com/watch?v=2_7oxhnicYw
    youtube.com/watch?v=KlDkF7P57VU

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  • الا تخجلوا من الاكاذيب الساذجة فتركيا تاريخها اسود وارتكبت مذابح بشعة ودورها قذر فى كل مكان لا تحترم سيادة الدول والشرعية فى كل من العراق وسوريا وليبيا حيث تدعم مليشيات ارهابية فى كل مكان والشرعية يمتحها الشعب الليبى وليس المحتل النجس فنواب الشعب الليبى هم من اعطوا الشرعية للمشير ياحقير اما حريم السلطان فى غرب ليبيا فلا وزن لهم وبكفى ان الحداد دخل مطار معتيقة بتصريح من المحتل التركى فى اهانة لخدامكم فى ليبيا وعموما الاختلال دائما الى زوال وكل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فى مصر والسودان واليوم حكم نهائى باعدام كبار قادة الاخوان الذين ظنوا انهم فى حماية اردوغان منهم البلتاجى الذى كان يقول فى رابعة ياسيسى لن يتوقف الارهاب فى سيناء الا اذا عاد مرسى للسلطة فمات مرسى ودفن وتم سحق الارهاب واليلتاجى ينتظره عشماوى ليشنقه مع صفوت حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم طيب ومن يشتقك مين يرشه خلى اردوغان الكلب الجربان ينغعك

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