لواء طارق بن زياد المعزز ينعي آمر سريـة حماية مطار الواو الشهيد ر.ع.و علي عثمان وجيج التباوي

نعى لواء طارق بن زياد المعزز، اليوم الثلاثاء، من ضباط وضباط صـف وجنود ومتطوعين بأحـر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشهيد البطل ر.ع.و علي عثمان وجيج التباوي آمر سريـة حماية مطار الواو.

لواء طارق بن زياد المعزز، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، ممهور باسم آمرها، قال: “بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضيــــــــة بقضائه وقدره ينعي لواء طارق بن زياد المعزز من ضباط وضباط صــــف وجنود ومتطوعين بأحـر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشهيـــد البطل ر.ع.و علي عثمان وجيج التباوي آمر سريـة حماية مطــــــــار الواو الذي كان برفقـة اللواء طارق بن زياد وكتيبة خالد بن الوليد وكتيبة الدوريـــــات الصحراوية واستشهد إثر إنفجار لغم زرعته المجموعــات الإرهابية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمـة ويلهـم ذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه ويوسع مدخلـــه وينقله من ضــيق اللحود إلى جنات الخلود إنه ولي ذلك والقـــــادر عليه”.

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