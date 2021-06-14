بعد زيارة صنع الله.. مستشفى إدري الشاطئ العام تستقبل قافلة طبية

وصلت قافلة طبية إلى مستشفى إدري الشاطئ العام، تتكون من جهاز (PCR) وجهاز تصوير أشعة وثلاجات للمختبر الطبي، بعد الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح.

ووصلت القافلة إلى إدري الشاطئ بعد أن تم ضم المنطقة إلى مناطق العمليات النفطية، وفي مقابل هذا العمل يتولى فريق إدارة التنمية المستدامة دراسة مشكلة نقص مياه الشرب وخطوط المجاري والطريق الرئيسي، في إطار المساعي الرامية لإنهاء الأزمة سريعًا.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة إدري الشاطئ الحدودية تعدّ من المناطق النفطية في ظل قربها من عدد من الحقول النفطية الكبرى، كما تعتبر منطقة عبور لأنابيب النفط أيضاً.

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