وكيلا وزارة الداخلية للشؤون الفنية ولشؤون المديريات يتفقدان مصلحة الجوازات بطرابلس

وكان في إستقبالهما رئيس المصلحة عميد جمعة غريبة وعدد من الضباط و منتسبي المصلحة .

وكان في إستقبالهما رئيس المصلحة عميد جمعة غريبة وعدد من الضباط و منتسبي المصلحة .