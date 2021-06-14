وكيلا وزارة الداخلية للشؤون الفنية ولشؤون المديريات يتفقدان مصلحة الجوازات بطرابلس

أجرى وكيلا وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الامين وللشؤون الفنية فرج اقعيم، الإثنين، زيارة تفقدية لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وكان في إستقبالهما رئيس المصلحة عميد جمعة غريبة وعدد من الضباط و منتسبي المصلحة .
و على هامش هذه الزيارة عقد اجتماع ضم الوكلاء برئيس المصلحة نوقش خلاله سير العمل بالمصلحة، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تعترض سير عملها، كما تم التطرق للسبل والآليات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه المصلحة وطرح الحلول المناسبة لها بما يسهم في انجاح العمل وضمان تقديم المصلحة لكافة الخدمات المتخصصة بها للسادة المواطنين.
وخلال الاجتماع استمع الوكلاء لشروح وافية من قبل رئيس المصلحة حول الأعمال التي تؤديها مصلحة الجوازات والجهود التي يبذلها اعضاءها في تقديم الخدمات للمواطنين .
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