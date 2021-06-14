4 وزراء لـ«عقيله صالح»: اعتماد الميزانية ضرورية لإنقاذ قطاع النفط

وزير النفط والغاز لرئيس مجلس النواب: أعتماد زيادة 67% في مرتبات قطاع النفط يعد حقاً مشروعاً لمستخدمي القطاع .

استقبل المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، عددا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وهم وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير التخطيط فاخر أبوفرنة، وقد ناقش الحاضرون ترتيبات اعتماد ميزانية الدولة.

قال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، إن وزير النفط بحث أهمية اعتماد ميزانية كافية لقطاع النفط، نظراً لأهميته البالغة، حيث أنه المصدر شبه الوحيد للدخل، ولحاجة قطاع النفط الملحة لعمليات الصيانة والتطوير وبرامج التأهيل.

كما طلب وزير النفط والغاز، اعتماد الزيادة في مرتبات قطاع النفط التي صدر قرار باقرارها في سنة 2013م بزيادة قدرها 67% ، والتي تعد حقاً مشروعاً للعالمين بقطاع النفط.

وقد أبدي عقيله صالح، تفهماً لهذا الطلب، خاصة من الناحية القانونية.