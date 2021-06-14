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أبو راس: ماقام به مصباح دومة مثير للضحك ويعرضنا كنواب للخطر بحجة الجهاد ضد الترك

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقدت النائبة المنقطعة سابقًا ربيعة أبو راس ما تقدم به النائب مصباح دومة ودفاعه عن نفسه بعد مقاطعته والتهجم عليه من قبل النائب الإخواني المنقطع سابقًا أيضًا عبدالوهاب زوليه .

أبوراس، وفي تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، قالت: ”ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق من مزايدات بخصوص زيارة الوفد التركي للعاصمة طرابلس وإغفال واستغفال الناس عن ما يحدث في قواعد ومعسكرات الجنوب والجفرة والشاطئ وسرت والتهريب وتسلل الارهابيين والفاغنر”، بحسب زعمها.

وواصلت معايرة دومة بأوضاع الجنوب وهي المشهورة في 2019 بدعوتها لتقسيم البلاد، زاعمة أن “سكان واهالي مناطق ومدن الجنوب يهاجرون للشمال لفقدانهم الامان في مناطقهم وانقطاع الخدمات الضرورية والاساسية عليهم وانتشار الجريمة المنظمة والابتزاز”، بحسب زعمها.

وتابعت :  “كل هذا يستدعينا للضحك والقهقهة وبصوت عالي من الثورة التي حاولوا زورًا وبهتانًا أن يقودها عضو مجلس النواب عن مدينة سبها السيد مصباح دومة والتي أفشل بها جلسة مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وبث السم في وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض سلامة النواب لخطر الاستهداف بحجة الجهاد ضد الاتراك”، بحسب زعمها.

وفي إنحياز وتخيير بين قبول الأتراك وتصرفاتهم وعدم حتى الحديث عنهم او انقسام المؤسسات ، قائلة : ”يبدو أننا لم نقطع أي مسافة بعد نحو توحيد مواقفنا من الخطر الحقيقي الذي يهدد كياننا كشعب يعيش في دولة يطلق عليها ليبيا، كل شيء يعيدنا إلى الصفر، بهذا الشكل لن نتقدم ويبقى شبح انقسام المؤسسات والدولة والمشروع هو سيد الموقف”، بحسب زعمها.

وختمت بالقول ”حركة المد والجزر التي يمارسها البعض علينا لن تقدم لنا شيء جميعًا غير مشروع الاحتراب والمزيد من التدخل الاجنبي السام والسلبي والمزيد من التافهين”، بحسب زعمها، في إشارة منها لمصباح دومة .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • ذكر القرطبي في “التذكرة”: “أن الترك خرجوا ثلاث مرات على المسلمين، وكان خروجهم الأخير تدمير بغداد، وقتلهم الخليفة والعلماء والفضلاء، ثم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة، ودخل رعبهم البلاد المصرية، إلى أن تصدَّى لهم الملك المظفر الملقب بـ(قطز) في معركة “عين جالوت”، فتفرَّقت جموعهم، وكفى الله المؤمنين شرهم.

    وقفة وعظة:
    نعلم جميعاً أن النجاة هي في طاعة الرحمن ورسوله العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن الذلة والصَّغار كُتِبتْ على مَن يخالف شرع الرحمن.

    فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    “وجعل الذلة والصغار على مَن خالف أمري”.

    وقد خالف المسلمون أمر الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم، عندما قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند حسن “باب ما جاء في النهي عن تهييج الترك والحبشة:
    “اتركوا الترك ما تركوكم” (صحيح أبي داود: 3610) و(هو في السلسلة الصحيحة: 772).

    وعند النسائي بلفظ: “دَعوا الحبشة ماوَدعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم”.
    (حسنه الألباني في “صحيح سنن النسائي”: 3176).

    فلماخالفوا التوجيه النبوي بعدم تركهم للترك؛ جاءت العاقبة عنيفة مريرة، حيث اجتاح التتارُ ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

    يقول ابن كثير رحمه الله كما في “البداية والنهاية” (7/87):
    “وقد قَتَلَ “جنكيز خان” من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البُداءة من “خوارزم شاه”، فإنه لما أرسل جنكيز خان تُجاراً من جهته معهم بضائع كثيرةٌ من بلاده، فانتهوا إلى إيران، فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه، وأخذ جميع ما كان معهم، فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضًى منه، أو أنه لا يعلم به، فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: “من المعهود من الملوك أن التُّجَّار لا يقتلون؛ لأنهم عمارةُ الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، فقتلهم نائبك، فإن كان أمراً أمرتَ به، طلبا بدمائهم، وإلا فأنت تُنْكِرُه، وتقتصُّ من نائبك.

    فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان، لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عُنُقِهِ، فأساء التدبير، وقد كان خَرَّفَ وكَبُرَتْ سِنُّه، فلما بلغ ذلك جنكيز خان، تجهَّز لقتاله، وأخذ بلاده، فكان بِقَدَرِ الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يُسْمع بأغرَبَ منها، ولا أبشع. اهـ.

    وقد زحف التتار في نحو مائتي ألف مقاتل بقيادة “هولاكو” إلى بغداد سنه 656هـ، وحاصروها حصاراً محكماً، وضيقوا عليها الخناق، ثم وضعوا السيف في رقاب أهلها، فقتلوا الخليفة العباسي “المستعصم بالله” قتلة شنيعة بعد أن أعطوه الأمان، وقتلوا جميع مَن قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب، ومنهم العلماء والأئمة والأمراء، وارتكبوا الفواحش، ودخل كثير من الناس في الآبار، وأماكن الحشوش، وقنى الوسخ، وكمنوا أياماً لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات، ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار، إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم؛ فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة؛ فيقتلونهم بالأسطح، حتى تجرى الميازيب[22] من الدماء في الأزقة، وكذلك في المساجد والجوامع والرُّبط، ولم ينجُ منهم أحدٌ سوى أهل الذِّمة من اليهود والنصارى، ومَن التجأ إليهم، أو إلى الوزير ابن العلقمي الرافضي، وهو الذي دعا ملك التتار لدخول بغداد، وقد ظل التتار على هذه الحال أربعين يوماً؛ حتى أصبحت عاصمة الخلافة خاوية على عروشها، وسالت دروبها بدماء القتلى، وانتنت الجيف، وحلَّ بها وباءٌ شديد، سرت عدواه إلى بلاد الشام، وقُدِّرت أعداد القتلى من المسلمين في بغداد بثمانمائة ألف، وقيل: ألف ألف وثمانمائة، وقيل: بلغت القتلى ألفي ألف نفسٍ، وهذا عدا مَن قُتِل بيد التتار في البلاد الجزرية، وحلب، وحمص، وحماه، ودمشق، ونابلس، وغزة… وغيرها، فضلاً عما أوقعوه من مذابح ودمار في البلاد المشرقية، التي مروا بها قبل دخول العراق، مثل بلاد ما وراء النهر، وخراسان، وطبرستان، وأذريبجان… وغيرها من المدن والأقاليم الإسلامية، وكانوا لا يمرون ببلد إلا عملوا على قتل رجالها وسبي نسائها، واسترقاق صبيانها، ونهب أموالها، وتخريب ديارها، وحرق عمرانها، وطمس آثارها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكل هذا بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:
    “اتركوا التركَ ما تركوكم”.

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  • احدى حريم السلطان ازعجها وقض مضجعها التنبيه الى الغطرسة التركية التي نراها .
    ايتها الغبية انتبهي الى ان مقاطعتك للبرلمان يضع علامة استفهام امام وجودك
    تحت قبة البرلمان . لماذا جئت الان ؟ لان اسيادك امروك زمان بالمقاطعة فقاطعت وامروك الان بالمشاركة فشاركت . لا ايها الاغبياء من يغيب مدة معينة يعتبر مفصولا دينيا فليس له ان يتقاضى اي مرتب واخلاقيا وادبيا واجتماعيا . قبل ان يكون قانونيا . ومع هذا فبكل وقاحة وصحة وجه ترفع هذه القميئة صوتها تدافع عن الذين يهينون ليبيا والليبيبن . وان كانت قد استدركت بقولها ماذا عن …. ونقول لها ايتها الغبية الحديث ليس عن الوجود التركي . حتى يصح ما تطرحينه . الحديث عن قلة احترام الاتراك للمسؤولين في الغرب الليبي (والحمد لله) وان كان ذلك فيه دلالة على ان الاتراك تنقصهم التربية .

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  • أتعجب من ذليلة لاتملك ذرة كرامة ولا شرف ترحب بالاتراك على ارضنا وهم لايعيرونها ولا امثالها من المرتجفون ادنى درجات الاحترام ويأتون ويذهبون دون درايتها ولا علمها مستبحين البلاد وكأنها بلدية من بلدياتهم .. لعنة الله عليها والملائكة والناس اجمعون .. خلو فيها شرف .

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  • والله. انت. اللي. تافه. ياحقيرة. خلو. ينكوك. الأتراك. هذا. وين. تعرفي. قدرهم. يانكرة. هههههه

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  • لا نلومنك فمثلك من النساء متشبتين بالاتراك لغرض واحد استحي ان اذكره وموضوع الجنوب الا يهمك ايها الفاسده انت التي انتخبك من يجهلك لتقاطعي وتأكلين راتب زقوم وتتركين ليبيا للدمار مثل امثالك

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  • الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

    ونشرت الرئاسة التركية صورًا عبر حسابها في تويتر، قائلة إن أردوغان التقى بايدن ضمن اجتماعاته الثنائية على هامش قمة حلف الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

    من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه عقد “اجتماعاً جيداً للغاية” مع نظيره التركي.

    ورفض بايدن تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن لقائهما، الذي كان من المتوقع أن يكون مثيرًا للجدل.

    وردًا على سؤال من أحد المراسلين بأن يعيد الكلام، قال بايدن فقط: “لم أقل شيئًا”

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