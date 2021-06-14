أبو راس: ماقام به مصباح دومة مثير للضحك ويعرضنا كنواب للخطر بحجة الجهاد ضد الترك

انتقدت النائبة المنقطعة سابقًا ربيعة أبو راس ما تقدم به النائب مصباح دومة ودفاعه عن نفسه بعد مقاطعته والتهجم عليه من قبل النائب الإخواني المنقطع سابقًا أيضًا عبدالوهاب زوليه .

أبوراس، وفي تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، قالت: ”ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق من مزايدات بخصوص زيارة الوفد التركي للعاصمة طرابلس وإغفال واستغفال الناس عن ما يحدث في قواعد ومعسكرات الجنوب والجفرة والشاطئ وسرت والتهريب وتسلل الارهابيين والفاغنر”، بحسب زعمها.

وواصلت معايرة دومة بأوضاع الجنوب وهي المشهورة في 2019 بدعوتها لتقسيم البلاد، زاعمة أن “سكان واهالي مناطق ومدن الجنوب يهاجرون للشمال لفقدانهم الامان في مناطقهم وانقطاع الخدمات الضرورية والاساسية عليهم وانتشار الجريمة المنظمة والابتزاز”، بحسب زعمها.

وتابعت : “كل هذا يستدعينا للضحك والقهقهة وبصوت عالي من الثورة التي حاولوا زورًا وبهتانًا أن يقودها عضو مجلس النواب عن مدينة سبها السيد مصباح دومة والتي أفشل بها جلسة مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وبث السم في وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض سلامة النواب لخطر الاستهداف بحجة الجهاد ضد الاتراك”، بحسب زعمها.

وفي إنحياز وتخيير بين قبول الأتراك وتصرفاتهم وعدم حتى الحديث عنهم او انقسام المؤسسات ، قائلة : ”يبدو أننا لم نقطع أي مسافة بعد نحو توحيد مواقفنا من الخطر الحقيقي الذي يهدد كياننا كشعب يعيش في دولة يطلق عليها ليبيا، كل شيء يعيدنا إلى الصفر، بهذا الشكل لن نتقدم ويبقى شبح انقسام المؤسسات والدولة والمشروع هو سيد الموقف”، بحسب زعمها.

وختمت بالقول ”حركة المد والجزر التي يمارسها البعض علينا لن تقدم لنا شيء جميعًا غير مشروع الاحتراب والمزيد من التدخل الاجنبي السام والسلبي والمزيد من التافهين”، بحسب زعمها، في إشارة منها لمصباح دومة .

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