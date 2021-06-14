المسماري لقناتنا: المشري يسعى لإيقاف العملية السياسية برمتها وليس فقط ‏تعطيل تسمية المناصب السيادية

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، ‏أن رئيس ما يمسى “المجلس الأعلى للدولة”، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية ‏خالد المشري، يسعى لإيقاف العملية السياسية برمتها، وليس فقط ‏تعطيل تسمية المناصب السيادية.‏

المسماري، وفي تصريحات خاصة لقناتنا، أكدت أن المشري دخل في عملية ابتزاز ضد مجلس النواب، ‏لإبعاد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن ‏المشهد، والتفاوض على أن يتم الإبقاء على محافظ المصرف ‏المركزي بطرابلس ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ‏وتمويل الإرهاب طرابلس، الصديق الكبير، وإبعاد السائح.‏

وعن سبب استهداف السائح تحديدا، قالت المسماري إنه يأتي لأن ‏السائح هو من تكلم بوضوح حول مخططات الإخوان بشأن ‏المفوضية العليا للانتخابات، لذلك يحاول الإخوان أن يأتوا ‏بشخصية يستطيعون السيطرة عليها لإيصال تيار الإخوان ‏إلى السلطة التشريعية المقبلة، ومن ثم انتخاب رئيس ‏الدولة الذي يرغب الرأي العام ومجلس النواب لانتخابه مباشرة من ‏قبل الشعب.‏

وانتقلت بحديثها عن جلسة مجلس النواب، وأكدت أنها ستهتم ‏بمناقشة الميزانية وليست لإقرار الميزانية، لأن هناك إشكالات ‏معينة تم التطرق لها في السابق، مرتبطة ببنود الميزانية بكثير من ‏التفاصيل والملاحظات، التي أبدتها لجنة المالية وأعضاء مجلس ‏النواب حول الميزانية.‏

وعددت تلك الإشكالات بقولها إن أبرزها الباب الثالث، الذي وضع ‏فيه مبالغ كبير بدون توضيح مصادر صرف تلك المبالغ، والمشاريع ‏التي تنوي أن تصرفها فيها وتوزيعها الجغرافي، وكذلك القيم ‏المخصصة لكل مشروع، وكذلك وباب الطوارئ، الذي عليه خلاف ‏كبير، وكثير من التفاصيل الموجودة.‏

وأضافت بقولها إن “المشكلة الأساسية هي استحقاق المناصب ‏السيادية، هو مطلب أساسي يأتي قبل إعطاء الموافقة على ‏الميزانية، وبالتالي من الجلسات السابقة بين أعضاء مجلس النواب ‏تم الاتفاق على أنه لابد أن يتم حسم مناصب السياسية وبالأخص ‏مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة قبل إقرار ‏الميزانية”.‏

واستمرت بقولها إن هذه الأجهزة الرقابية مهمة، لمتابعة هذه ‏الميزانية وشبهات الفساد، التي يمكن أن تحدث، حتى نستطيع أن ‏نعرف هذه الأموال كيف ستصرف.‏

ولفتت إلى أن الميزانية ينبغي أيضا أن تتضمن الزيادات، التي تم ‏إقرارها بالنسبة للعاملين وبالنسبة لهيئة التدريس الجامعي، ‏وبالنسبة لمشكلة المتقاعدين، وهذه كلها استحقاقات يجب أن يتم ‏تضمينها قبل إقرار الميزانية.‏

وتحدثت أن اجتماع الحكومة وأعضاء من اللجنة المالية والموازنة ‏بمجلس النواب، سننتظر ما أسفر عنه خلال جلسة مجلس ‏النواب، خاصة وأنه لم يأت رد من الحكومة لملاحظتنا حول ‏الميزانية، حتى بوجود وزير المالية ووزير التخطيط ولم يأتوا ‏بإجابات مقنعة.‏

وأردفت بقولها إن “ما نشدد عليه أنه يجب أن يتم حسم ملف ‏السيادية قبل إقرار الميزانية، خاصة الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا ‏المركزي، ومن هنا تأتي أهمية تسمية المناصب السيادية والأجهزة ‏الرقابية قبل إقرار الميزانية”.‏

وقالت إن الأجهزة الرقابية، هي من سيمكنها إجبار الحكومة أن ‏تتمثل للقانون، وهي أذرع مجلس النواب في المتابعة والإشراف، ‏مضيفة “كيف نمنح الثقة بميزانية بـ100 مليار تقريبا من دون ‏وجود أجهزة تراقب إنفاق هذه الأموال، وترصد كل المخالفات ‏والحد منها ووضع كل من يتورط في قضايا فساد أمام القضاء ‏والقانون”.‏

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