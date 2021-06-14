المسماري لقناتنا: المشري يسعى لإيقاف العملية السياسية برمتها وليس فقط ‏تعطيل تسمية المناصب السيادية

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن رئيس ما يمسى “المجلس الأعلى للدولة”، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، يسعى لإيقاف العملية السياسية برمتها، وليس فقط تعطيل تسمية المناصب السيادية.
المسماري، وفي تصريحات خاصة لقناتنا، أكدت أن المشري دخل في عملية ابتزاز ضد مجلس النواب، لإبعاد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن المشهد، والتفاوض على أن يتم الإبقاء على محافظ المصرف المركزي بطرابلس ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طرابلس، الصديق الكبير، وإبعاد السائح.
وعن سبب استهداف السائح تحديدا، قالت المسماري إنه يأتي لأن السائح هو من تكلم بوضوح حول مخططات الإخوان بشأن المفوضية العليا للانتخابات، لذلك يحاول الإخوان أن يأتوا بشخصية يستطيعون السيطرة عليها لإيصال تيار الإخوان إلى السلطة التشريعية المقبلة، ومن ثم انتخاب رئيس الدولة الذي يرغب الرأي العام ومجلس النواب لانتخابه مباشرة من قبل الشعب.
وانتقلت بحديثها عن جلسة مجلس النواب، وأكدت أنها ستهتم بمناقشة الميزانية وليست لإقرار الميزانية، لأن هناك إشكالات معينة تم التطرق لها في السابق، مرتبطة ببنود الميزانية بكثير من التفاصيل والملاحظات، التي أبدتها لجنة المالية وأعضاء مجلس النواب حول الميزانية.
وعددت تلك الإشكالات بقولها إن أبرزها الباب الثالث، الذي وضع فيه مبالغ كبير بدون توضيح مصادر صرف تلك المبالغ، والمشاريع التي تنوي أن تصرفها فيها وتوزيعها الجغرافي، وكذلك القيم المخصصة لكل مشروع، وكذلك وباب الطوارئ، الذي عليه خلاف كبير، وكثير من التفاصيل الموجودة.
وأضافت بقولها إن “المشكلة الأساسية هي استحقاق المناصب السيادية، هو مطلب أساسي يأتي قبل إعطاء الموافقة على الميزانية، وبالتالي من الجلسات السابقة بين أعضاء مجلس النواب تم الاتفاق على أنه لابد أن يتم حسم مناصب السياسية وبالأخص مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة قبل إقرار الميزانية”.
واستمرت بقولها إن هذه الأجهزة الرقابية مهمة، لمتابعة هذه الميزانية وشبهات الفساد، التي يمكن أن تحدث، حتى نستطيع أن نعرف هذه الأموال كيف ستصرف.
ولفتت إلى أن الميزانية ينبغي أيضا أن تتضمن الزيادات، التي تم إقرارها بالنسبة للعاملين وبالنسبة لهيئة التدريس الجامعي، وبالنسبة لمشكلة المتقاعدين، وهذه كلها استحقاقات يجب أن يتم تضمينها قبل إقرار الميزانية.
وتحدثت أن اجتماع الحكومة وأعضاء من اللجنة المالية والموازنة بمجلس النواب، سننتظر ما أسفر عنه خلال جلسة مجلس النواب، خاصة وأنه لم يأت رد من الحكومة لملاحظتنا حول الميزانية، حتى بوجود وزير المالية ووزير التخطيط ولم يأتوا بإجابات مقنعة.
وأردفت بقولها إن “ما نشدد عليه أنه يجب أن يتم حسم ملف السيادية قبل إقرار الميزانية، خاصة الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، ومن هنا تأتي أهمية تسمية المناصب السيادية والأجهزة الرقابية قبل إقرار الميزانية”.
وقالت إن الأجهزة الرقابية، هي من سيمكنها إجبار الحكومة أن تتمثل للقانون، وهي أذرع مجلس النواب في المتابعة والإشراف، مضيفة “كيف نمنح الثقة بميزانية بـ100 مليار تقريبا من دون وجود أجهزة تراقب إنفاق هذه الأموال، وترصد كل المخالفات والحد منها ووضع كل من يتورط في قضايا فساد أمام القضاء والقانون”.
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