صنع الله: قادرون على تنفيذ مشروع استخراج غاز الطهي من حقل ‏الشرارة في 18 شهرًا إذا ما وفرت الحكومة الميزانية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة قادرة على تنفيذ مشروع استخراج غاز الطهي من حقل الشرارة خلال 18 شهرا فقط، في حال وفرت حكومة الوحدة المؤقتة الميزانية المخصصة لهذا الأمر.
وجاءت تصريحات صنع الله، خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس النواب وشخصيات جنوبية بارزة، لمناقشة مشاكل الجنوب والطاقة، أبرزها مسألة محطة كهرباء أوباري وخيارات الوقود المناسب، وكذلك أهمية الدخول وبقوة في استخدام الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء والاستفادة من النفط لدعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبة، وكذلك مناقشة أهمية تنفيذ مشروع إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة النفطي لتوفير غاز الطهي، وحل هذا المختنق بشكل جذري في منطقة الجنوب.
كما تمت مناقشة عدة مواضيع أخرى متعلقة، بنشاط المؤسسة وتمس حياة المواطن بشكل مباشر، ومنها أهمية ضمان استمرار تدفق المحروقات، وتم التطرق أيضًا إلى إطلاق برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب لاستيعاب المبادرين من الشباب وخلق فرص العمل ومواضيع أخرى لتحفيز القطاع الخاص.
وقال صنع الله خلال لقائه مع النواب والشخصيات الجنوبية إن ليبيا تتمتع بميزات عدة تساعدها لاحتلال مركز متقدم بين دول العالم في استخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية تحديدا، حيث تتمتع ليبيا بنسبة سطوع عالية على مدار السنة، وكذلك الاستفادة من علاقة الشراكة المميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات الطاقة الكبرى مثل شركات توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية وربسول الإسبانية، وما تملكه هذه الشركات من قدرة وخبرة واسعة في مجال الطاقات المتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويكون هذا في إطار استثماري وشراكة بين هذه الشركات والمؤسسة أو مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بأمور الطاقة.
وأردف بقوله إن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيكون نقلة نوعية في مجال الطاقة، وداعم كبير للاقتصاد الوطني، وكذلك شدد رئيس المؤسسة على أهمية هذا التوجه من الناحية البيئية أيضا ومواكبة الجهود الدولية، للتقليل من الانبعاثات، وخاصة بعد توقيع ليبيا مؤخرا على اتفاقية باريس للمناخ.
وتطرق صنع الله أيضا إلى مسألة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة، بقوله إن هذا المشروع تمت دراسته من قبل المؤسسة، ويحتاج فقط للتمويل من قبل الدولة، للشروع في التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبمدة لا تتجاوز 18 شهر فقط، مع اشتراط توفر الظروف الأمنية المناسبة المشجعة لقدوم الشركات والمقاولين للعمل بالمنطقة.
كما قال أيضا في الاجتماع مختار عبد الدائم، مدير إدارة التنمية المستدامة بأن المؤسسة وتحت مظلة برامج التنمية المستدامة، ستطلق برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب، وستكون البداية بإطلاق معرض المشروعات الصغرى المتوسطة في منطقة الجنوب، مع بداية شهر سبتمبر، والذي ستتاح فيه الفرصة لكافة المبادرين من الشباب، لتقديم مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية مكثفة توفر فرص النجاح لمشاريعهم الخاصة، وستكون هناك جوائز مشجعة ومحفزة للتراتيب الأولى.
ووصف هذه البرامج بأنها تخلق فرص حقيقية للتنمية المكانية، وهو ما سيخفف العبء على القطاع العام بالبلاد، ويحقق توازنا اقتصاديا تحتاج إليه ليبيا أكثر من أي وقت مضى.
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