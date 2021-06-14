صنع الله: قادرون على تنفيذ مشروع استخراج غاز الطهي من حقل ‏الشرارة في 18 شهرًا إذا ما وفرت الحكومة الميزانية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن ‏المؤسسة قادرة على تنفيذ مشروع استخراج غاز الطهي من حقل ‏الشرارة خلال 18 شهرا فقط، في حال وفرت حكومة الوحدة ‏المؤقتة الميزانية المخصصة لهذا الأمر.‏

وجاءت تصريحات صنع الله، خلال لقائه مع عدد من أعضاء ‏مجلس النواب وشخصيات جنوبية بارزة، لمناقشة مشاكل ‏الجنوب والطاقة، أبرزها مسألة محطة كهرباء أوباري وخيارات ‏الوقود المناسب، وكذلك أهمية الدخول وبقوة في استخدام ‏الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء والاستفادة من النفط لدعم ‏الاقتصاد وجلب العملة الصعبة، وكذلك مناقشة أهمية تنفيذ ‏مشروع إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة ‏النفطي لتوفير غاز الطهي، وحل هذا المختنق بشكل جذري في ‏منطقة الجنوب.‏

كما تمت مناقشة عدة مواضيع أخرى متعلقة، بنشاط المؤسسة ‏وتمس حياة المواطن بشكل مباشر، ومنها أهمية ضمان استمرار ‏تدفق المحروقات، وتم التطرق أيضًا إلى إطلاق برامج المشاريع ‏الصغرى والمتوسطة في الجنوب لاستيعاب المبادرين من الشباب ‏وخلق فرص العمل ومواضيع أخرى لتحفيز القطاع الخاص.‏

وقال صنع الله خلال لقائه مع النواب والشخصيات الجنوبية إن ‏ليبيا تتمتع بميزات عدة تساعدها لاحتلال مركز متقدم بين دول ‏العالم في استخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية تحديدا، ‏حيث تتمتع ليبيا بنسبة سطوع عالية على مدار السنة، وكذلك ‏الاستفادة من علاقة الشراكة المميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط ‏وشركات الطاقة الكبرى مثل شركات توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية ‏وربسول الإسبانية، وما تملكه هذه الشركات من قدرة وخبرة واسعة ‏في مجال الطاقات المتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد ‏الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويكون هذا في إطار استثماري ‏وشراكة بين هذه الشركات والمؤسسة أو مع مؤسسات الدولة ‏الأخرى المعنية بأمور الطاقة. ‏

وأردف بقوله إن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيكون نقلة نوعية في ‏مجال الطاقة، وداعم كبير للاقتصاد الوطني، وكذلك شدد رئيس ‏المؤسسة على أهمية هذا التوجه من الناحية البيئية أيضا ومواكبة ‏الجهود الدولية، للتقليل من الانبعاثات، وخاصة بعد توقيع ليبيا ‏مؤخرا على اتفاقية باريس للمناخ.‏

وتطرق صنع الله أيضا إلى مسألة استخلاص غاز الطهي من شعلة ‏حقل الشرارة، بقوله إن هذا المشروع تمت دراسته من قبل ‏المؤسسة، ويحتاج فقط للتمويل من قبل الدولة، للشروع في ‏التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبمدة لا تتجاوز 18 شهر فقط، مع ‏اشتراط توفر الظروف الأمنية المناسبة المشجعة لقدوم الشركات ‏والمقاولين للعمل بالمنطقة.‏

كما قال أيضا في الاجتماع مختار عبد الدائم، مدير إدارة التنمية ‏المستدامة بأن المؤسسة وتحت مظلة برامج التنمية المستدامة، ‏ستطلق برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب، ‏وستكون البداية بإطلاق معرض المشروعات الصغرى المتوسطة ‏في منطقة الجنوب، مع بداية شهر سبتمبر، والذي ستتاح ‏فيه الفرصة لكافة المبادرين من الشباب، لتقديم مشاريعهم ‏الخاصة وتنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية مكثفة توفر فرص ‏النجاح لمشاريعهم الخاصة، وستكون هناك جوائز مشجعة ‏ومحفزة للتراتيب الأولى.‏

ووصف هذه البرامج بأنها تخلق فرص حقيقية للتنمية المكانية، ‏وهو ما سيخفف العبء على القطاع العام بالبلاد، ويحقق توازنا ‏اقتصاديا تحتاج إليه ليبيا أكثر من أي وقت مضى.‏

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