الناتو يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ خارطة الطريق ‏والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها

طالب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرورة تنفيذ خارطة الطريق وكافة الإجراءات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي، من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة.
وأوضح الناتو في بيان، أن الأزمة الليبية لها تداعيات مباشرة على الاستقرار الإقليمي، وأمن جميع الحلفاء، ونرحب بالتقدم المحرز في البلاد، بما في ذلك اعتماد سلطة تنفيذية مؤقتة.
وأشار إلى أنهم يشيدون بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، علاوة على دعمه الكامل لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571 واتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.
ولفت إلى أنه وفقا لقرارات قمة بروكسل، سيظل الناتو ملتزما بتقديم المشورة لليبيا، بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية.
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