الناتو يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ خارطة الطريق ‏والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها

طالب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حكومة الوحدة الوطنية ‏المؤقتة، بضرورة تنفيذ خارطة الطريق وكافة الإجراءات المنصوص ‏عليها في ملتقى الحوار السياسي، من أجل انتخابات رئاسية ‏وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة.‏

وأوضح الناتو في بيان، أن الأزمة الليبية لها تداعيات ‏مباشرة على الاستقرار الإقليمي، وأمن جميع الحلفاء، ونرحب ‏بالتقدم المحرز في البلاد، بما في ذلك اعتماد سلطة تنفيذية مؤقتة‎.

وأشار إلى أنهم يشيدون بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية ‏السياسية، التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز ‏المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، علاوة على دعمه ‏الكامل لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571 واتفاق وقف ‏إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.‏

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ولفت إلى أنه وفقا لقرارات قمة بروكسل، سيظل الناتو ملتزما ‏بتقديم المشورة لليبيا، بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات ‏الدفاعية والأمنية مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية.‏

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