وزير النفط يطالب رئيس مجلس النواب باعتماد زيادة نسبة 67% في مرتبات القطاع

طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد إمحمد عون، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، باعتماد نسبة الزيادة المقررة بـ67% في مرتبات العاملين بالقطاع، مؤكدا أنها «حق مشروع لمستخدمي القطاع».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مدينة طبرق، أمس الاثنين، لمناقشة ترتيبات اعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية للعام 2021، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن عون أوضح لرئيس مجلس النواب خلال الاجتماع «الأهمية البالغة لاعتماد ميزانية كافية لقطاع النفط، نظراً لأهميته البالغة، حيث أنه المصدر شبه الوحيد للدخل، ولحاجة قطاع النفط الملحة لعمليات الصيانة والتطوير وبرامج التأهيل».

وأضاف المصدر أن كون طلب «اعتماد الزيادة في مرتبات قطاع النفط التي صدر قرار بإقرارها في سنة 2013 بزيادة قدرها 67%، والتي تعد حقاً مشروعاً للعالمين بقطاع النفط»، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «قد أبدى تفهما لهذا الطلب، خاصة من الناحية القانونية».

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وضم وفد حكومة الوحدة الوطنية الذي التقى رئيس مجلس النواب في طبرق إلى جانب عون كل من ووزير المالية، خالد المبروك، وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير التخطيط، فاخر أبوفرنة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء جلسته المقررة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 الذي أعدته حكومة الوحدة الوطنية، بعدما تأجلت الجلسة أمس الاثنين بعد مشاجرة بين نائبين.

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