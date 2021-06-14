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شلوف: جنوب ليبيا يعد ممرا آمنا للهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من ممارسات إجرامية لصالح جماعة الإخوان

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث جمال شلوف، إن جنوب ليبيا يعد ممرا آمنا للهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من ممارسات إجرامية، أبرزها تجارة الرقيق والمخدرات واستغلال المهاجرين في القتال للجماعات الموالية لتنظيم الإخوان في غرب ليبيا.

 شلوف، وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن من يدخلون ليبيا بقصد الهجرة غير الشرعية لأوروبا لا يخرجون جميعا منها، فهناك “تعمد” واضح لبقاء هؤلاء البشر لسهولة تجنيدهم كمرتزقة للقتال المتجدد في البلاد، مشيرا إلى النشاط التركي في دولة النيجر الجارة الجنوبية لليبيا”، حيث اعتبره نشاطا مثيرا للريبة خاصة فيما يتعلق بوكالة التعاون والتنسيق “تيكا”، التي ما أن تبدأ أنشطتها في الدول التي تعمل بها حتى يعقبها أعمال إرهابية، مثلما حدث بمحمية “كورية” للزرافات في النيجر، مذكرا بأن هذه المنظمة تعمل في طرابلس وتحاول مد أعمالها للمنطقة الشرقية.

ودلَّل شلوف على علاقة تركيا بالتنظيمات الإرهابية في جنوب ليبيا بوجود أسلحة عثرت عليها قوات الجيش الليبي في أوباري هي نفسها الموجودة في أيدي المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في مواجهة الجيش الليبي، وهي نفسها التي عثرت عليها القوات الجزائرية مع أحد قادة الإرهاب هناك.

وفسّر شلوف توقيت العملية الإرهابية لداعش في سبها بأن “داعش” يعلن عن تواجده منتقما من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش لتجفيف منابع الإرهاب، تمهيدا لاستقطاب الذئاب المنفردة التي هربت من هجمات الجيش، مفندا المقطع المصور الذي بثه “داعش” للإعلان عن تبينه هذا الهجوم، قائلا: “إن أحد المشاهد ظهر بها منفذ العملية “محمد بن مهاجر” يودعه آخر، فيما يظهر إرهابي ثالث ملثم يودعه عنصر رابع، وهو ما يدفع بالقول إن هناك عملية آخرى سينفذها الملثم.

وعاد شلوف ليقلل من حجم وأهمية هذه الخلية، معتمدا على لقطة أظهرت وجود عناصر التنظيم في إحدى المزارع وليس معسكرا، ما يعني قلة عددهم وإمكانياتهم، معربا عن توقعه قيام القوات المسلحة العربية الليبية بهجوم ضد بعض أوكار الإرهاب في الجنوب.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • دور المشرى قادم فمن يتطاول على المشير رقبته بتطير كما حدث فى مصر مع المشير السيسى من اليلتاجى الذى صدر ضده حكم نهائى بالاعدام امس وغدا سنرى نفس الحكم مع النشرى وامثاله
    الاخوان اغبياء جدا لم يتعلموا منا حدث لاخوانهم فى مصر فمن كانوا ينبحوا فى رابعة ويهددوا وتنقل لهم الجزيرة القطرية خزعبلاتهم ويشجعهم اردوغان وفى النهاية ماذا يحدث الان امس كان وزير خارجية مصر فى قطر يجهز لزيارة السيسى لقطر بدعوة من تميم وفى نفس اليوم يصدر حكم باعدام 12مجرم اخوانى ربعاوى منهم البلتاجى الذى كان يهدد السيسى بالارهاب فى سيناء لن يتوقف الا اذا عاد مرسى للسلطة وصفوت حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم والبر مفتى الارهاب الاخوانى اصبحت رقابهم فى يد عشماوى يشنقهم قريبا ولا احد يهتم بهم لا فى تركيا ولا فطر فالخونة الكل يلفظهم الان

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  • داعش ما هي الا الأخوان والاخوان ماهم الا داعش جميعهم يرفع شعار الدين ويعمل ضده ويخلاف نصوصه صراحتا فتبا للأخوان كما تبا لداعش فالخرا ابن عم البول وبنتميان مع بعض الي نفس الصنف أي النجاسه فلا يبصق أحدكم علي الارض وشعار الأخوان او داعش يليه والي جانبه فبالبصق علي هذه الشعارات تكون قد وصعت الامور في نصابها وعين العدل والصح ما قمت به

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