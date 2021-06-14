اللافي: ملتقى الحوار السياسي لا يزال بدون صبغة قانونية لعدم تضمين النواب اتفاق جنيف في ‏الإعلان الدستوري

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ‏وملتقى الحوار، محمد اللافي، أنهم سيحاولون أن يدفعوا خلال ‏جلسة الملتقى يوم 27 الصيف‎/‎يونيو في جنيف، تجاه اعتماد ‏مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة.‏

وأوضح اللافي في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أن ‏أعضاء اللجنة القانونية في الملتقى، أحالوا مقترح القاعدة الدستورية ‏للملتقى لبحثها‎، رغم أن الملتقى لا يزال غير ذي صبغة قانونية، ‏وغير مُلزم للأطراف، لعدم تضمين مجلس النواب اتفاق جنيف في ‏الإعلان الدستوري.‏

وأضاف أنه سيتم الدفع باتجاه اعتماد مسودة الدستور لدورة ‏واحدة، وبرلمان مكون من غرفتين، لضمان نوع من التوازن والعدل ‏في السلطة التشريعية، تجنبًا لتكرار التجارب السابقة، مشيرًا إلى أن ‏مجموعة كبيرة من أعضاء النواب و”الدولة الاستشاري” بملتقى ‏الحوار يدفعون في حال تعذر الاستفتاء، نحو اعتماد قاعدة ‏دستورية مؤقتة وبرلمان من غرفتين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.‏

وتحدث عن أن المجلسين “النواب والاستشاري”، أصدرا قانون ‏الاستفتاء على الدستور، لكن للبعثة رأيها المخالف لمسار الاستفتاء ‏على مسودة الدستور، وهو ما ظهر في إصدار 51 نائبا بيانا يقترحون ‏فيه اعتماد مسودة الدستور، دون استفتاء لدورة برلمانية واحدة، ‏هذا المقترح قد يعرض في جلسة ملتقى الحوار ضمن عدة مقترحات ‏وخيارات أخرى.‏

وأشار إلى أن أعضاء مجلسي الدولة والنواب في ملتقى ‏الحوار، البالغ عددهم 26 شخصا، 26 متفقون على اعتماد مسودة ‏الدستور لدورة برلمانية واحدة، وعلى قانون الاستفتاء رقم 6 ‏المعدّل، وعند أول لقاء لملتقى الحوار برئيس المفوضية عماد ‏السائح بتونس، أكد استعدادها لبدء التسجيل خلال 3 أشهر متى ‏توفّر الدعم اللوجستي.‏

وأكد أنه رغم توفر فانون الاستفتاء ومسودة الدستور المعدّة من ‏لجنة منتخبة، إلا أني أرى أن البعثة وملتقى الحوار تجاهلتها ‏لأسباب لا أعلمها، ربما لضغوط دولية أو محلية، أو ليس من ‏أولوياتها الدفع في اتجاه الاستفتاء.‏

أما عن إمكانية اعتماد القاعدة الدستورية في الملتقى، فقال إن آلية ‏التصويت قائمة على التوافق بنسبة 75%، ولو تعذّر ذلك فثمة ‏خيارات عدة وسيناريوهات مفتوحة، من بينها الرجوع للقاعدة ‏الدستورية أو الرجوع للمجلسين أو تُفرض أجندات معينة تحت ‏قرارات الأمم المتحدة، خاصة وأن مخرجات جنيف وخارطة ‏الطريق ومن بينها الحكومة لم تضمّن في الإعلان الدستوري.‏

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