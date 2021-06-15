ليبيا الان

«بوقعيقيص»: ليبيا على كف عفريت فماذا نحن فاعلون؟

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا على كف عفريت، فماذا نحن فاعلون وساستنا باعة غافلون؟”

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد صرح بأن قد تم  تعليق جلسة مجلس النواب إلى اليوم الثلاثاء.

وقاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه إسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي وإذا فيكم أتراك يعلنوها”.

الوسوم

بوقعيقيص فاعلون كف عفريت ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك