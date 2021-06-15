«بوقعيقيص»: ليبيا على كف عفريت فماذا نحن فاعلون؟

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا على كف عفريت، فماذا نحن فاعلون وساستنا باعة غافلون؟”

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد صرح بأن قد تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى اليوم الثلاثاء.

وقاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه إسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي وإذا فيكم أتراك يعلنوها”.