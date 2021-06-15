إنقاذ 338 مهاجرا أفريقيا كانوا على متن 5 قوارب في طريقهم إلى أوروبا

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، مساء اليوم الإثنين، أن إحدى دوريات خفر السواحل الليبي تمكنت مساء الأحد الماضي، من إنقاذ 338 مهاجرا من «جنسيات أفريقية» كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 5 قوارب.

وأوضح رئاسة الأركان، عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «رأس جدير» الذي تحرك إلى موقع المهاجرين في عرض البحر فور تلقي جهاز حرس السواحل نداء استغاثة.

وأكد البيان الصادر، أنه تم نقل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية وإعادتهم إلى ليبيا، فور إتمام عملية الإنقاذ، منوها بأن الجهاز سيتولى رعايتهم واتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.