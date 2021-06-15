ديوان المحاسبة: إطلاق تجريبي لمنظومة تدقيق فواتير العلاج

نفذ ديوان المحاسبة إطلاقا تجريبيا لمنظومة تدقيق فواتير العلاج بالداخل والخارج للمرضى والجرحى.

وشمل عمل المنظومة، في شكلها التجريبي، ثلاث مصحات صحية بالداخل، لديها 28 مطالبة مالية بواقع 128 فاتورة بقيمة 483 ألفا و576 دينارا، إلى جانب تدقيق 4 مطالبات مالية لفواتير علاج الجرحى بتونس، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وأوضح الديوان أنه أجرى عرض حالات تطبيق عملي لإدخال المطالبات المالية وكيفية تدقيقها من قبل المنظومة.

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