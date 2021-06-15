ليبيا الان

إبراهيم قصودة: لنا الشرف أن نتحالف مع دولة بحجم تركيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، الدعوات التي تطالب برحيل المحتل التركي، وخروج المرتزقة الأتراك من ليبيا، معتبرًا أن التحالف مع دولة بحجم تركيا “شرف كبير”، على حد تعبيره.

وقال قصودة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:  “نحن لا نخفي شيء اتفاقية فوق الطاولة على البحري يا قرمطي بين دولتين مسلمتين بيننا حدود بحرية ومصالح مشتركة مسجلة في الأمم المتحدة ولا نخفي شيء في الخفاء ولنا الشرف ان نتحالف مع دولة بحجم تركيا”، وفق قوله.

وتابع؛ “أما أنتم فمستواكم العمل مع المرتزقة المأجورين في الخفاء، شتان بين الثرى والثريا”.، على حد قوله.

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إبراهيم قصودة تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شرف. أمك. يامعفن. أي. اتفاقية. بين. حكومة. مسخة. زيك. غير. معتمدة. من.البرلمان.وبين.معتوه.تركي.بياع.خضار.نكرة.وسواقي.نسرافة.وعن.اي.اسلام.ياوسخ.يابوقرنين.احسن.حاجة.اي.واحد.يحب.النجسةالاتراك.تجيبوا.علم.الحمير.الاتراك.والهلال.ويطلع.حقير.زي.هذا.بوقرون.ههههه

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  • اى شرف ياميبون فتركيا تتعامل معاكم على انكم عبيد عندها تقبلوا قدمى اردوغان وبعد انتتهاء دوركم القذر يدوس عليكم بالاقدام والكل يرى بعينه الان ماذا يحدث للخوان من ذل وهوان بينما يمد تميم واردوغان يده لقاهر الاخوان السيسى فبالامس راينا باعيننا وزير خارجية مصر فى الدوحة مع وزير خارجية قطر للاعداد لزيارة السيسى لقدر بدعوة من اميرها تميم وفى نفس الوقت امس راينا حكم نهائى باعدام مجرمى الاخوان فى رابعة وعلى رأسهم البلتاجى وصفوت حجازى والبر ضمن دستة اشرار حكم عليهم بالاعدام ياخدام ولم نرى اى اهتمام بالموضوع من اردوغان بعد ان اصبح كلب جربان معزول عن الجيران .
    واردوغان يتعامل مع حريم السلطان فى ليبيا بطريقة مهينة وفى نفس الوقت يتمنى نيل رضا الابطال وسنراه قريبا يقبل قدم المشير ياحقير بينما انتم سيدوس عليكن الجميع بالاقدام
    انتهى الدرس ياغبى قصدى ياقصود

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  • التحالف يكون بين دولتين ذات سيادة وهو غير موجود فى هذه الحالة بين محتل عثمانى لغرب ليبيا يحتقر خدامه بطريقة غبية جدا فعندما يدخل الحداد بتصريح مطار معتيقة تصبح خيبة قوية وعندما يتسلل الحمار اكار الى المطار مذعورا من الجنود الليبين بالمطار ويطلب استبعادهم ليدخل فى حماية المرتزقة هذا يدل على انه جبان مع انه امعة من امعات اردوغان خيارة فيه الرصاصة فالقرار الوحيد فى تركيا لاردوغان ومن حوله جرذان يقدر ياتى بغيرهم .
    بينما راينا فى بنغازى اسد يقف مرفوع الرأس قائد الجيش الوطنى يستعرض قواته الشعب الليبى المسلح فى مشهد مهيب اصاب جرذان اردوغان بالهزيان فكيف استطاع المشير ان يجمع جمع غفير من كافة وحدات الجيش المنتشرة فى كل مكان وما هذا الانضباط العسكرى شئ لايصدقه عقل بينما نرى فى غرب ليبيا صراع بين المليشيات تارة فى طرابلس وتلرة فى العجيلات بين مليشيات مارقة ستفنى بعضها قريبا .والحمد لله الذى هزم الاخوان وحده على يد عباده المخلصين رغم ان قوى الشر العالمى دعمت الاخوان باموال ضخمة وابواق دعايتها الجبارة وفشلت فشلا زريعا ونرى الان تودد تركيا وقطر لقاهر الاخوان بينما قيادات الاخوان فى خبر كان اما مساجين او من يتم اعدامه بلا اى اهتمام من تركيا وقطر فذبح الخرفان اصبح قربان للتخلص من الاشرار بامر من الكبار اما الصغار فيتم سحقهم تحت الاقدام فالخائن لا يثق به احد

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  • انت غير دير دولة وبعدين دير تحالف ، مش كمشة مليشيات أصدقاء بالامس أعداء اليوم يتصارعوا على مقر والا زنقة لاهطين المصارف وكل مليشيا مسيطره على 3 كيلو متر مربع ولا ليهم والي ولا تالي عندهم شرعية وما يتبعوش الأوامر من اللي اعطاهم الشرعية هادوا دولة يا سي قصودة؟

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  • ليس عندك شرف جاتك قرف فبالرغم من انكم نحيتم سراويلكم وانتكتم من الاتراك الا ان الاتراك اصابهم القرف منكم ولم يعد يهتموا بكم فاردوغان قرفان من الجرذان الذين خزلوه فبعد ان ظهر على الشاشة امام خريطة ليبيا يعد شعبه باحتلال موانئ النفط يطلع عيل ويطلع السيسى يقول له سرت الجفرة خط احمر فيتراجع المعتوه ويقول ياسيسى امرك ياسيدى ماقدرشى اخالفك لانى عارفك تقدر تحط الحديد فى ايدى .فالسيسى فرعون جبار قاهر الاشرار يتغدى بالولعة ويتعشى بالنار اجبر الجميع على الاعتراف بانه قوى ولهذا نرى كيف تلهث قطر وتركيا لارضاءه والتخلى عن الخوان ليذبحهم بلا اى اهتمام من احد فهم اغبياء عار على من يوظغهم لحسابه فيضروه ويخدموا اعداءه

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  • ليس كل من هب ودب يسمى ناشط سياسى فهذا المختل عقليا هو ناشز سياسى فمن غير المنطقى لا ناشط سياسى ان يخون وطنه مقابل حفنة دولارات تجعله يعيش تحت قدم المحتل ويعتبر ان الوساخة والقذارة والحقارة والنجاسة شرف له فهو جهر بالمعصية واذا لم تستحى فافعل ما شئت فهو شاذ عن اى مواطن طبيعى وهذا الحيوان الديوث يقبل ان يرى أمه ينط عليها مرتزق سورى ويعتبر هذا شرف له ولابوه لانهما من حريم السلطان مخصيين من زمان ولم يعد لديهم ذرة رجولة

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