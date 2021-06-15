إبراهيم قصودة: لنا الشرف أن نتحالف مع دولة بحجم تركيا

انتقد إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، الدعوات التي تطالب برحيل المحتل التركي، وخروج المرتزقة الأتراك من ليبيا، معتبرًا أن التحالف مع دولة بحجم تركيا “شرف كبير”، على حد تعبيره.

وقال قصودة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نحن لا نخفي شيء اتفاقية فوق الطاولة على البحري يا قرمطي بين دولتين مسلمتين بيننا حدود بحرية ومصالح مشتركة مسجلة في الأمم المتحدة ولا نخفي شيء في الخفاء ولنا الشرف ان نتحالف مع دولة بحجم تركيا”، وفق قوله.

وتابع؛ “أما أنتم فمستواكم العمل مع المرتزقة المأجورين في الخفاء، شتان بين الثرى والثريا”.، على حد قوله.