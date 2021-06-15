«بويصير»: حقبة القذافي «كوميديا سوداء» ولا علاقة لها بـ«السيادة الوطنية»

استغل محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، وتقدمه قنوات الإخوان المسلمين ضيفاً على برامجها بوصفه «محلل سياسي»، مقطع فيديو مركب يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يكيل المديح للراحل معمر القذافي؛ ثم يظهر نفس الشخص وهو يمتدح المؤسسة العسكرية وقيادتها بعد فبراير، كي ينفي عن النظام السابق محافظته على السيادة الوطنية، ويصفه بـ«الكوميديا السوداء».

وعلق بويصير على الفيديو في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: “لست ضد الرأي الآخر. ولكنه الرياء والرخص والعبودية”، بحسب وصفه.

وقال: “أهدي المقطع لمن لازال يمارس الدعاية لتلك الحقبة من «الكوميديا السوداء» ويسميها «سيادة وطنية». سؤالي له: إن كانت هذه هي السيادة. فكيف تكون العبودية؟”.