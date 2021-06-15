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مهاجما النائب «دومة».. «الأمين»: «الأزلام» لم ولن يتأهلوا للعيش تحت القبة البرلمانية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، النائب مصباح دومة، مدعيا أن من وصفهم بـ«الأزلام» لم ولن يتأهلوا للعيش تحت القبة البرلمانية.

وقال الأمين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الأزلام القدامى وأزلام المستجد لم ولن يتأهلوا للعيش تحت القبة البرلمانية”، وقفا لقوله.

وأضاف “حنين مرابيع التصعيد والمؤتمرات الشعبية وهرج المنصات وصخب المشانق مازال يتلبسهم كما كانوا تحت سقف الخيمة وعصا الدجال والراعي الأوحد رهناء عبثية «طز» ومنتجي محتوى الفوضى للقطيع المروع”، على حد وصفه.

وتابع في تغريدة أخرى “هؤلاء لن ينفكوا عن هدم القبة البرلمانية ومحو التجربة المدنية فهم من حفظة «ارفع اللوحة يا رقم» كونهم كانوا ولازالوا صناع للعطالة السياسية والفشل الجمعي ينجعون الدولة الريعية والرعوية ويحنون للجذع العطيب”، بحسب حديثه.

وقاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة: “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.

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الحبيب الأمين تركيا خلوصي آكار ليبيا مصباح دومة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت هربت من قراقرش امتى يابن المجنونة عنبر الثخافة فى انتظارك .مجهزين لك كنكة مخرومة تتكلم فيها براحتك عن الازلام والاوهام والاحلام براحتك يابن الهابلة .

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  • خيرك ي حبيب لامين زمان قالولي راهو عقاب سكير وميبون قلتلهم سكير لكن اصلي ياودي اطلعت عقاب بغل وعليه ديني مافيك درة رجولة ي ندل ي حقير ي تافه ي جعان صح كنت جعان واشبعت ي نكرة لكن حترجع زي ماكنت

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  • وهل هذه القبة ايها المقوب حجة ؟..وانت ترى اخوانك ممن خرج من تحت عباءة اسيادك والذين يفترض انهم حملة للامانة ؟!!..اعطيني مثالا واحدا ايها المتفيقه او دليلا على أن من تسميهم نواب هم مؤهلون او يصلحون ليكونوا حتى أرباب اسر صالحين ما بالك بحمل الامانة والقيام بها؟..القبة والبرلمان والانتخابات او الانقلابات وحتى الانفلات ليس دينا نحاسب عليه ؟..المحاسبة على الامانة والعدالة والشفافية والاجادة ؟؟ولكن للاسف لم تشفى بعد من حقدك ومرضك وبؤسك فأخدت تنشره بين الانام على انه وعي وثقافة وتحليل ؟؟.

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  • لا صدق الغير أمين فيه من تأهلوا وتحولوا من مدخنين عقابات الي وزراء وسفراء وفيه من تأهل من مواطن ليبي حر الي عميل ذليل للأتراك فالتحول زائل بس الي أين من حر الي عبد للاتراك من رجا ذو كرامه وآنفه الي مستضيف الاتراك في غرفة نومه التي في دار في وسط زوجته واصغاره

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  • اي مدنية يا صرصور فبراير انتهت من اول يوم يا مريض فبراير الارهابية الاجرامية اللي قتلت ربع مليون ليبي وجلبت الفرنسيس والناتو لقصف وارهاب الليبيين وتقسيم البلد يا متخلف وانت قاعد اتخرف يا مفلس يا غبي يا حشرة

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  • انتهى الدرس ياغبى فالكلاب المسعورة مثلك لم يعد لها وزن تخلى عنها اردوغان وتمبم بعد ان ثبت انها تؤدى لنتائج عكسية فبعد سبع سنوات من نباح كلاب الاخوان فى مصر فى قنوات تمولها قطرائيل فى تركيا بهدف اسقاط الجيش والاقتصاد المصرى وعزل السيسى دوليا ولكن سبحان الله استفاد السيسى من غباوة الاخوان فى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة واصبح الجيش المصرى اقوى مما كان واصبحت العلاقات الدولية لمصر قوية بينما اردوغان يعانى من العزلة واصبح كلب جربان منبوذ من الجميع ينتظر رصاصة الرحمة من بايدن الذى تعهد اثناء اللنتهايات باسقاط كلب ترامب اردوغان .
    اما قطر فتسعى الان لعلاقات قوية مع مصر ولم يعد يعنيها اعدام قيادات الاخوان فبالامس صدر حكم نهائى باعدام دستة اشرار من مجرمى رابعة ربع دستى اشرار من كبار الفجار البلتاجى الذى كان يهدد السيسى من رابعة بالارهابيين فى سيناء وانهم لن يتوقغوا حتى يعود مرسى والان رقبته متوقغه على عشماوى يشنقه وصفوت حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم ايضا ينتظر عشماوى يشنقه والبر مفتى الارهاب الاخوانى ولم نجد اى رد فعل لحكم اعدام هؤلاء الجرذان عقبال عندك ياامين لما تخصل الملاعين من اخوانك

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  • الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

    ونشرت الرئاسة التركية صورًا عبر حسابها في تويتر، قائلة إن أردوغان التقى بايدن ضمن اجتماعاته الثنائية على هامش قمة حلف الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

    من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه عقد “اجتماعاً جيداً للغاية” مع نظيره التركي.

    ورفض بايدن تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن لقائهما، الذي كان من المتوقع أن يكون مثيرًا للجدل.

    وردًا على سؤال من أحد المراسلين بأن يعيد الكلام، قال بايدن فقط: “لم أقل شيئًا”

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