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المسماري: وزير الدفاع التركي انتهك سيادة الدولة الليبية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

انتقد بشدة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى طرابلس دون تنسيق مع الدولة الليبية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك لسيادة الدولة.

وتساءل المسماري، في مؤتمر صحفي الإثنين، “أين المجتمع الدولي من هذا الانتهاك؟، كما تساءل “أين المجلس الرئاسي وحكومة الستة أشهر، أين مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيون من هذا الإجراء التركي التعسفي؟!”.

وقال المسماري، “حقيقة هذه جريمة ما بعدها جريمة، لقد أخرج جميع الليبيين من قاعدة معيتيقة، لتسيطر عليها القوات التركية سيطرة كاملة، ومن ثم يدخل وزير دفاعهم ويضرب الباب بحذائه العفن غصباً عن كل ليبي موجود في القاعدة، ويعقد اجتماعاته على أعلى المستويات مع الضباط الأتراك”.

وحط وزير الدفاع التركي، رفقة وفد تركي رفيع يضم وزير الخارجية، مساء السبت، في قاعدة معيتيقة في زيارة مفاجئة إلى طرابلس، من دون علم سلطات المطار.

 

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#المسماري الجيش الوطني تركيا ليبيا

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  • المسماري مهبول بطل المعركة جزيرة فرناج الحكومة التركية وقعت الاتفاق العسكري والاتفاق الترسيم الحدود البحرية مع حكومة الشرعية معترف بيها دوليا جاءت عبر الاتفاق الصخيرات كان المجلس النواب موافقا شريكا المجلس النواب هو جاء فايز السراج والمجلس الرءاسي السابق المجلس الحالي مازم بي الاحترام الاتفاقات الدولية مع الدول الاخرى من صلاحيات البرلمان المنتخب قادم اما حكومة الحالية لا تستطيع الاعتراض مهمتها محددة في التنظيم الانتخابات فقط انتم تصرفكم بغلكم العام ارعن رفضه مؤتمر غدامس كان يعده غسان سلامة هطوكم على طرابلسؤسمحتم حكومة الشرعية تستعين دولة التركية حمابة الشرعية من الانقلاب العسكري مدعوم من القوى الخارجية تتامر على الثورة الليبية ولا تريد نجاح التجربة الديمقراطية في ليبيا خليك في الحجالة والشعر افظل لك يا المسماري الغبي فقط هو الذي اختارك الناطق العسكري البسك اللباس العسكري تحولت مهرج فقط في قناة العربية الحدث

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