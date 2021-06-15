المسماري: وزير الدفاع التركي انتهك سيادة الدولة الليبية

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انتقد بشدة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى طرابلس دون تنسيق مع الدولة الليبية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك لسيادة الدولة.

وتساءل المسماري، في مؤتمر صحفي الإثنين، “أين المجتمع الدولي من هذا الانتهاك؟، كما تساءل “أين المجلس الرئاسي وحكومة الستة أشهر، أين مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيون من هذا الإجراء التركي التعسفي؟!”.

وقال المسماري، “حقيقة هذه جريمة ما بعدها جريمة، لقد أخرج جميع الليبيين من قاعدة معيتيقة، لتسيطر عليها القوات التركية سيطرة كاملة، ومن ثم يدخل وزير دفاعهم ويضرب الباب بحذائه العفن غصباً عن كل ليبي موجود في القاعدة، ويعقد اجتماعاته على أعلى المستويات مع الضباط الأتراك”.

وحط وزير الدفاع التركي، رفقة وفد تركي رفيع يضم وزير الخارجية، مساء السبت، في قاعدة معيتيقة في زيارة مفاجئة إلى طرابلس، من دون علم سلطات المطار.