الدبيبه: الحكومة تعمل على دعم قطاع النفط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أن الحكومة تعمل على دعم قطاع النفط وفق الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان رئاسة الوزراء جمع رئيس الحكومة مع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لبحث سير العمل بالقطاع بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

واطلع الدبيبه على ما يواجهه قطاع النفط من صعوبات وسبل حلحلتها، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم هذا الشريان الحيوي للاقتصاد الليبي وفق الإمكانيات المتاحة وأشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار لتطوير صناعة النفط والغاز بالبلاد، لما له من أهمية في النهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من كفاءته.