وزير الداخلية يبحث ضبط الأوضاع الأمنية في الجنوب

اجتمع وزير الداخلية العميد خالد مازن، ظهر يوم أمس الاثنين، مع رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، ومدير أمن سبها العميد السنوسي صالح، ومعاون مدير الادارة العامة للدعم المركزي العميد عبدالباسط فرارة، وذلك بحضور العميد خالد عبدو معاون مدير الإدارة بالمنطقة الجنوبية .

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة بطرابلس، مناقشة تأسيس غرفة أمنية مشتركة لتأمين مدينة سبها مشتركة بين مديرية أمن سبها وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي، وكذلك تعزيز الدوريات الأمنية بالمنطقة الجنوبية؛ في إطار المساعي الرامية للحفاظ على الحالة الأمنية وضبط الوضع الأمني.

وتضمن الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل المناطق الجنوبية، وكذلك مناقشة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالجنوب الليبي؛ لإنجاح سير العملية الأمنية بما يحفظ أمن الوطن والمواطن، ويساهم في ردع الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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