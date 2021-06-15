ذا ناشيونال: زوجان ليبيان في ويلز يروجان للمطبخ الليبي عبر “أويا”

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي الضوء على تجربة زوجين من ليبيا في الترويج للأكلات الليبية خلال فترة إغلاق تفشي كورونا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى قيام أحمد قطناش وزوجته نادين دهان المقيمان في ويلز بتجربة مثيرة، للتغلب على الضجر الذي رافق فترة الإغلاق العام في البلاد، عبر اقتحام المطبخ للترويج للأكلات الليبية التي أحباها منذ طفولتهما في بلدهما الأم ليبيا.

وأضاف التقرير: إن قطناش ودهان شرعا في في إعادة إنتاج أكلة البسلة اللذيذة التي تجمع مذاق البصل مع أكلة الكسكسي، فضلًا عن أكلة الشكشوكة المليئة بالفلفل والأوسبان المحشي بلحم الضأن والرز والخلطات والأعشاب الأخرى. مبينًا أن المشكلة الوحيدة التي واجهتهما أن الطعام الليبي حار بشكل فريد.

وأوضح التقرير أن الأمر لا يقتصر على الحرارة، بل يمتد للوفرة والقوة والرائحة الغنية، وجميعها تتطلب أكثر من 10 توابل مطحونة في خلطات لاذعة لا تتوافر في ويلز، مشيرًا إلى أن والديهما كانا يأخذان معهما في ختام كل رحلة صيف إلى ليبيا حقائب مليئة بالتوابل.

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ونقل التقرير عن قطناش قوله: “كان والداي يجلبان معهم طنًا فقط من المكونات، وكنت دائمًا محرجًا وقلقًا ما الذي سيفكر فيه العاملون في المطار إذا فتحوا حقائبنا، أما الآن وفي ظل تفشي كورونا وتدهور الأوضاع في ليبيا أصبح الحصول على هذه المكونات شبه مستحيل وعلينا أن نطحنها ونخلطها بأنفسنا”.

ووفقا للتقرير لجأ قطناش ودهان للحصول إلى الخبراء للعثور على الوصفات الصحيحة لخلطات التوابل التي كانوا يأملون في إعادة إنتاجها عبر التواصل مع الجدات والخالات والعمات في ليبيا فضلا عن وجود المدونات التي يتم من خلال مشاركتها بيان بعض الوصفات.

وأضاف التقرير إن النساء المسنات يعرفن الكثير من التقنيات والوصفات التي لا يعرفها الشباب فيما يتم غالبا تبادل الوصفات عبر تطبيق “واتساب” للتواصل الاجتماعي ومنها ما تقول على سبيل المثال:”5 أكواب من هذا و3 أكواب من ذلك وكيلو غرام من الكركم ونصف كيلو من بذور الكزبرة”.

وقال قطناش ضاحكًا: “ستكون هذه الكميات ضخمة لأنه غالبا ما يكون الأشخاص الذين يعرفون كيفية صنع التوليفات هم من يصنعونها للمجتمع بأسره”. فيما تعمق وزوجته في الأمر وقاما بإنشاء جداول بيانات بكميات، فضلًا شراء التوابل بكميات كبيرة ومن ثم تحميصها وطحنها في مطبخهما.

وبحسب للتقرير قام الزوجان بشراء مطحنة توابل كبيرة بعد تعطل مطحنة القهوة، بهدف اختبار الخلطات على مجموعة متنوعة من الأطباق، فيما تم التوصل إلى أكلة بطعم حامض تدعى “إمباكيبكا” قالت عنها دهان: “إنه طبق مكرونة غني بالطماطم، وعاء واحد وكميات كبيرة من الصلصة والكثير من النكهات”.

وأضافت دهان قائلة: “غالبًا ما يكون الشيء الوحيد الذي يمكن للشباب العزاب الليبيين طهيه وهو موجود في كل مكان في حفلات الشاطئ والتجمعات في وقت متأخر من الليل وهو المدخل المثالي للدخول إلى الحرارة والنكهة التي تسبب الإدمان للمطبخ الليبي”.

وأوضحت دهان أن هذا المزيج الغذائي مثالي ومميز وغني، فيما قامت مع زوجها بتوزيع أكياس تضم خلطات التوابل التي يعدونها بعلامة تجارية اسمها “أويا” على الأصدقاء والأسرة القاطنين في مكان قريب، ما قاد إلى تزايد الطلب عليها للتحول هذه العلامة إلى شعار لمتجر تسويقي على الإنترنت.

وأضاف التقرير: إن المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق الزوجين في مجال العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان لم تحل دون رغبتهما في مشاركة إبداعاتهما مع جمهور أوسع من خلال “أويا” المنطقة القديمة الواقعة في غرب ليبيا بالقرب من العاصمة طرابلس.

وبين التقرير إن متجر “أويا” الإلكتروني يبيع الآن 6 خلطات مختلفة من التوابل التي يتم تحميصها وطحنها حسب الطلب وشحنها حول العالم، بالإضافة إلى الوصفات الكلاسيكية مثل مزيج بذور الكركم ومزيج القرفة والقرنفل في مزيج البسلة وغيرها.

وأوضح التقرير أن هنالك نوعين مختلفين من البهارات الحارة الليبية التي تم اكتشافها وفقًا لقطناس عن طريق أصدقاء له في مدنية بنغازي، من إضافة الحبهان “الهيل” والشيح وبتلات الورد إلى مزيج البهارت الـ10 التقليدي، ناقلًا عن قطناش تأكيده أن الليبيين قادرون على الاحتفاء بعاداتهم التقليدية.

وأكد التقرير إنه وبعد مرور عدة أشهر على مشروع “أويا” تبادل قطناش ودهان توابلهما ووصفات الطعام الليبي الكلاسيكي مثل الشوربة الأساسية بعد الصيام مع الأبيقوريين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، فيما قالت دهان: “أردنا حقًا أن تجلب (أويا) أذواق طفولتنا إلى كل مائدة عشاء”.

وأضافت دهان: “جزء من مهمتنا هو تعريف الناس بالمطبخ الليبي ونكهات شمال إفريقيا بشكل أوسع”. فيما أشار التقرير إلى تلقي دهان وزوجها عشرات الطلبات المتكررة عبر “واتساب” و”فيس بوك ماسنجر” من كبار السن الليبيين الذين يعيشون بالمملكة المتحدة وأوروبا الذين لم يعودوا إلى ليبيا منذ شهور أو سنوات.

واختتم التقرير بنقل وجهة نظر والدة قطناش التي قالت مازحة: “بعد طهي أول طبق لي مع خلطتهما اتضح أنني كنت أطهو بالدقيق كل هذه السنوات بدلًا من التوابل”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية