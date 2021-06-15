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اكتشاف موقع أثري في “ميراد مسعود” شرقي المرج

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم العثور على موقع أثري في منطقة ” ميراد مسعود” شرق مدينة المرج، تمثّل في وه كهف كبير على شاطئ البحر، يحتوي على رسومات ونحت صخري لأشكال آدمية وحيوانية، والكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام، مثل الفؤوس والسهام الحجرية.

وانطلقت عناصر مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة إلى الموقع، على الفور، واتضح أنه كهفٌ كبير يشتمل على ثلاث فتحات محفورة في الصخر؛ ويقع شرقي موقع “العقلة” على مسافة كيلومترين وعلى حافة الوادي المعروف باسم “وادي الشويعر” من الجهة الغربية، ويطلّ على البحر مباشرة، وله طريق منقور في الصخر من الجهة الشرقية.

وتشير التوقعات إلى أن يكون هذا الموقع المكتشف يمتد إلى العصور القديمة، فيما تتواصل أعمال الكشف جارية، ويواصل الفريق جهوده من أجل التوصل إلى المزيد من المعلومات بخصوص هذا الموقع الأثري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وفقكم الله زملائي واتمني ان تجري اعمال التوثيق الاولي ونشر هدا العمل علي وسائل التواصل والقنوات بغض النظر عن مكان الاثر حتي لاتصل اليه ايدي العابثين ولكن يجب ان يحظي هدا الاكتشاف بقدر من الاهتمام الاعلامي وايضا اعطاء المكتشف حقه

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