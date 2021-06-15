اكتشاف موقع أثري في “ميراد مسعود” شرقي المرج

تم العثور على موقع أثري في منطقة ” ميراد مسعود” شرق مدينة المرج، تمثّل في وه كهف كبير على شاطئ البحر، يحتوي على رسومات ونحت صخري لأشكال آدمية وحيوانية، والكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام، مثل الفؤوس والسهام الحجرية.

وانطلقت عناصر مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة إلى الموقع، على الفور، واتضح أنه كهفٌ كبير يشتمل على ثلاث فتحات محفورة في الصخر؛ ويقع شرقي موقع “العقلة” على مسافة كيلومترين وعلى حافة الوادي المعروف باسم “وادي الشويعر” من الجهة الغربية، ويطلّ على البحر مباشرة، وله طريق منقور في الصخر من الجهة الشرقية.

وتشير التوقعات إلى أن يكون هذا الموقع المكتشف يمتد إلى العصور القديمة، فيما تتواصل أعمال الكشف جارية، ويواصل الفريق جهوده من أجل التوصل إلى المزيد من المعلومات بخصوص هذا الموقع الأثري.

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