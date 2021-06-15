تقرير تحليلي: تركيا مستمرة في زعزعة الوفاق الوطني في ليبيا

ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية تركيا بالاستمرار في زعزعة الوفاق الوطني في ليبيا وتعميق الخلافات بين الليبيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأخيرة من ليبيا في زيارة غير معلنة هاجم من خلالها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، تسهم في ضرب جهود تحقيق الإجماع الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن تركيا ساعية على الدوام لتعميق التوترات بين المشير حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وإثارة الخلافات داخل الحكومة والمجلس الرئاسي. مبينًا أن تصريحات أكار تعكس بشكل واضح حالة اللامبالاة التركية تجاه صراع ترسيخ السلام والاستقرار في ليبيا.

ووصف التقرير القائد العام للقوات المسلحة بالعنصر المهم في الساحة الليبية، ما يعني أن المضي في استعدائه وتحريض حكومة الوحدة الوطنية ضده مزيدًا من العرقلة لجهود بناء التوافق في البلاد، وهو الأمر الذي سيقود لتقويض الإجماع الوطني في ليبيا.

وبين التقرير أن تصريحات أكار الأخيرة وضعت حكومة الوحدة الوطنية في مأزق صعب على صعيد الرأي العام الليبي، لا سيما القبائل والمناطق التي ترفض استمرار الوجود العسكري التركي في البلاد، في تصرف يصفه مراقبون إحراجًا متعمدًا من قبل الأتراك لمضيفيهم وإعلانًا لسيطرتهم المستمرة على العاصمة طرابلس.

ترجمة المرصد – خاص

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