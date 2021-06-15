ماكرون: أردوغان أكد رغبته في خروج المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب عن رغبته في “خروج المرتزقة” من ليبيا في أقرب وقت.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في ختام قمة للناتو ببروكسل: “اتفقنا على العمل على سحبهم. هذا الأمر لا يتوقف علينا الاثنين، لكن يمكنني أن أقول لكم أن الرئيس أردوغان أكد خلال لقائنا رغبته في مغادرة المرتزقة الأجانب والمسلحين الأجانب الناشطين في الأرض الليبية من البلاد في أسرع وقت ممكن” بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

من جانبه قال أردوغان إنه أبلغ نظيره الفرنسي أن بإمكان البلدين العمل معا للتصدي للصراعات في سوريا وليبيا بحسب رويترز.