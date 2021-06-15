الكوني: الرئاسي أكد للدبيبة دعمه لحكومة الوحدة الوطنية لتحقق كامل استحقاقاتها

ليبيا – أكد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي وضوح رسالة المجلس لحكومة الوحدة الوطنية المتضمنة الدعم المستمر لها بهدف تحقيق استحقاقاتها كاملة.

الكوني أوضح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الرسالة تم التعبير عنها، خلال الاجتماع الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف الكوني: إن هذه الاستحقاقات يجب أن يتم تحقيقها خلال فترة قصيرة على حد تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية