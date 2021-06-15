المنقوش لأعضاء لجنة الـ10: أعمل داخليًا وخارجيًا على فتح الطريق الساحلي

ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اجتماعًا مع أعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة للتباحث حول تحضيرات مؤتمر برلين 2.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي تم عقده في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس شدد خلاله أعضاء اللجنة على ضرورة دعم الحكومة ووزارة الخارجية تحديدًا لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار كاملًا.

وأضاف البيان: إن هذا التنفيذ الكامل يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، ولا سيما البند الأول من الاتفاق المتضمن فتح الطريق الساحلي، ليكون بمثابة بادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي البنود تمهيدًا للانسحاب الكلي للقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

بدورها أكدت المنقوش دعمها الكامل لعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وجهود أعضائها ومساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها، مشددة على عدم التهاون تجاه هذا المبدأ الوطني، مع عملها إلى جانب وكيلها للشؤون السياسية داخليًا وخارجيًا على تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت المنقوش إنها تعمل مع الوكيل على فتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين 2 الذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية، وصولًا للانتخابات في نهاية العام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية