ماكرون: تلقيت تأكيدات من أردوغان برغبته في رحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا

ليبيا – تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيدات من نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول رغبته برحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا بأسرع وقت ممكن.

ماكرون كشف خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة قادة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل تابعت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أن لقاءه مع أردوغان على هامش القمة، شهد تأكيد الأخير رغبته في تحقيق هذا الرحيل والاتفاق بين الرئيسين على ذلك.

يشار إلى أن فرنسا قد انتقدت بشدة في وقت سابق الدور التركي التخريبي في ليبيا المتمثل بإرسال مرتزقة سوريين وقوات تركية إلى البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية